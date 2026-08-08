Une victoire historique pour le Verstappen Racing, Max salué pour son engagement

Alors que Max Verstappen traverse une période plus compliquée en Formule 1, avec une saison 2026 qui ne l’a pas encore vu monter sur la plus haute marche du podium, un autre de ses projets sportifs vient de franchir une étape importante. L’équipe Verstappen Racing a signé sa première victoire dans la catégorie du GT World Challenge Europe, un succès qui récompense plusieurs mois de travail en coulisses et l’investissement personnel du quadruple champion du monde.

Le week-end dernier, l’équipe portant le nom du pilote Red Bull a obtenu un résultat historique sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Engagée en GT3, Verstappen Racing a décroché sa toute première victoire en catégorie Pro dans le GT World Challenge Europe Sprint Cup grâce à Jules Gounon et Daniel Juncadella.

Parti depuis la pole position, le duo a parfaitement exploité le potentiel de la Mercedes-AMG GT3 n°3 pour offrir au projet son premier succès majeur dans un championnat international.

Une récompense importante pour une structure qui avait pourtant connu un début de saison difficile, marqué par plusieurs problèmes mécaniques et différents incidents ayant affecté la voiture.

Après la victoire obtenue par Daniel Juncadella, Jules Gounon a tenu à mettre en avant le rôle joué par Max Verstappen dans la progression de l’équipe.

Le Français estime que l’implication du quadruple champion du monde de Formule 1 a été déterminante, notamment grâce aux nombreuses journées d’essais organisées durant l’hiver.

"Il y a une personne que nous devons remercier, et c’est Max, parce qu’il nous a donné tellement d’opportunités de tester pendant l’hiver. De nombreux jours avec de bons pneus."

Pour Gounon, l’engagement de Verstappen ne se limite toutefois pas au simple soutien sportif. Le pilote Red Bull aurait également permis au projet de disposer des moyens nécessaires pour progresser rapidement, avec une véritable organisation professionnelle derrière la voiture.

"Nous avons une excellente équipe d’ingénieurs, avec quatre personnes qui travaillent en coulisses, jour et nuit, sur ce projet."

Selon lui, l’objectif affiché par Verstappen depuis le lancement de l’équipe est particulièrement ambitieux.

"Le but de Max était d’essayer d’être l’une des meilleures équipes GT au monde, et aujourd’hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie."

Créée par Max Verstappen en 2022, Verstappen Racing avait initialement vu le jour pour accompagner son père Jos dans ses activités en rallye.

Le projet s’est ensuite développé dans le domaine de l’endurance et du GT, avec une arrivée dans le GT World Challenge Europe Sprint Cup dès la saison suivante.

L’année 2026 marque une nouvelle étape puisque l’équipe dispute sa première saison complète dans le championnat, avec un engagement à la fois en Sprint Cup et en Endurance Cup.

La structure soutient notamment les pilotes Daniel Juncadella, Jules Gounon et Chris Lulham au volant de la Mercedes-AMG GT3.

Cette implication dans les courses de GT s’inscrit dans la volonté de Verstappen de construire un véritable programme sportif autour de la compétition automobile au-delà de la Formule 1.

Verstappen salue la première victoire de son équipe

Après le succès obtenu à Magny-Cours, Max Verstappen a rapidement réagi sur les réseaux sociaux pour féliciter son équipe.

"Tellement fier. Bravo à tout le monde."

Cette victoire intervient alors que le Néerlandais connaît une période plus délicate en Formule 1. Depuis son succès au Grand Prix d’Abu Dhabi 2025, Verstappen n’a plus remporté de course dans la catégorie reine, tandis que Red Bull doit encore trouver le rythme face à Mercedes, Ferrari et McLaren en 2026.

Mais en GT3, son projet personnel poursuit sa progression. Max Verstappen avait lui-même franchi une nouvelle étape cette année en participant pour la première fois aux 24 Heures du Nürburgring avec son équipe.

Le Néerlandais avait pris part à l’épreuve au volant de la Mercedes-AMG GT3 de Verstappen Racing en mai dernier, mais l’aventure s’était terminée avant le drapeau à damier.

L’équipe avait été contrainte à l’abandon à la 21e heure de course en raison d’un problème technique.

Malgré ce revers, cette première victoire en GT World Challenge Europe confirme la montée en puissance d’une structure encore jeune, mais qui bénéficie d’une ambition claire : devenir une référence mondiale dans le domaine du GT.