Gasly se ’satisfait’ de sa 7e place à Monza, Colapinto ’s’en veut’ après une erreur

Pierre Gasly ne veut pas être frustré de la septième place qu’il occupait à l’arrivée du Grand Prix d’Italie, une course dont il est parti en pole position. Le pilote Alpine F1 n’est pas surpris d’avoir été débordé par les pilotes des équipes de pointe, qui l’ont dépassé les uns après les autres dans les premières boucles de la course à Monza, alors qu’il avait tenté de résister et avait occupé une place sur le podium pendant plusieurs boucles.

Il admet qu’il a connu un début de course plutôt positif en restant dans le groupe de tête et en luttant derrière George Russell, tandis qu’il a ensuite perdu pied quand il a été repoussé loin des leaders.

"Il faut être satisfait de tout le week-end. C’est sûr qu’après hier ça donne envie de rêver et d’espérer que c’est possible sur toute une course, mais on est revenu à la réalité aujourd’hui" a déclaré Gasly à Canal+.

"On a fait quelque chose de magique hier, aujourd’hui on s’attendait à avoir du mal à garder les McLaren, les Ferrari et les Mercedes derrière. Mais au final je suis content, car je fais un très bon premier départ."

"Je me fais doubler dès la première ligne droite, c’était dur de rester devant sans l’aspi. Au deuxième départ j’arrive pendant 10 ou 12 tours à rester dans le bon wagon, et dès que j’ai décroché de trois ou quatre secondes je n’arrivais plus à suivre."

Le Français assure qu’il n’a pas de regrets malgré les six places perdues, car il est conscient qu’Alpine ne joue pas dans la même catégorie que les top teams qu’il a affrontés aujourd’hui en début de course.

"Il y a beaucoup de positif à prendre, on aurait tous voulu rêver mieux mais ça reste une très bonne course. On se bagarre avec Norris qui a gagné les deux dernières courses et on termine à trois secondes de Hamilton."

Interrogé sur ce qu’il a ressenti au moment de prendre le départ en pole position, il révèle que les pensées pragmatiques ont pris le pas sur les émotions d’être premier sur la grille pour la première fois de sa carrière.

"Je me suis dit que j’allais fermer directement sur Russell, je savais que je devais prendre un bon départ et garder l’avantage donc ça s’est bien passé. Il y a maintenant des leçons à tirer pour garder la performance sur les Grands Prix à venir.

Franco Colapinto était quatrième au deuxième départ et a même roulé en troisième place avant de reculer dans la hiérarchie puis de sortir de piste, ce qui l’a renvoyé en 15e place et l’a contraint à une remontée jusqu’à la neuvième place.

"C’était une course difficile, j’ai fait une erreur, j’ai totalement perdu la voiture et je ne comprends pas comment. C’est très frustrant, c’était une bonne opportunité, on était deuxième et troisième et j’ai jeté une bonne chance" a déploré l’Argentin.

"Donc je m’en veux. Il y a eu de bonnes choses évidemment, mais ce n’est globalement pas assez bien. J’aurais dû marquer plus de points, je me sentais bien et je voulais progresser, mais peut-être que ce n’était pas notre combat, et c’était une leçon pour moi."

Colapinto est surtout désolé de ne pas avoir exploité la bonne voiture que lui a donné l’équipe ce dimanche : "Je suis juste très frustrant, la voiture m’a donné une très bonne voiture, j’avais une belle chance et je n’en ai pas fait le maximum."