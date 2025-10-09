Hamilton espère que le Sprint dynamisera Singapour en 2026

Lewis Hamilton estime que l’introduction du format de course sprint au Grand Prix de Singapour pourrait améliorer un week-end souvent monotone.

Lors du dernier week-end, le format traditionnel de la F1 a été maintenu mais la FOM (Formula One Management) a annoncé que le Grand Prix de Singapour de l’année prochaine serait une course sprint.

La décision d’ajouter une course sprint à l’épreuve de Singapour a été accueillie avec une certaine surprise. Auparavant, la F1 préférait utiliser le format sprint sur les circuits offrant un grand potentiel de dépassement afin de garantir que la course sprint offre une vraie bataille.

Cependant, comme l’a fait remarquer Hamilton, le circuit de Marina Bay est l’un des plus difficiles pour dépasser. Il estime néanmoins que la réduction du temps d’essais libres pourrait contribuer à créer plus de variabilité au sein du peloton.

"Avec un Sprint l’année prochaine, cela rendra les choses vraiment très difficiles, car c’est un circuit où nous utilisons vraiment ces trois séances libres pour bien régler notre F1."

"Si vous passez directement de la Libre à une séance de qualification sprint, je pense que cela pourrait être une bonne chose, car en toute honnêteté, ce n’est pas une bonne course en termes de compétition, car il faut avoir une seconde d’avance sur la voiture qui vous précède pour avoir une chance de la dépasser."

"Même s’il y a quatre zones DRS, c’est comme à Monaco, il n’y a pratiquement aucun dépassement ici. L’année dernière, nous n’avons pas eu de voiture de sécurité non plus, donc c’était assez ennuyeux."

"Je pense donc qu’une course sprint rendra les choses plus aléatoires et ajoutera un peu de piment."

Les pilotes devront relever le défi supplémentaire de courir deux fois sur l’un des circuits les plus exigeants physiquement.

"C’est l’humidité ici qui nous tue vraiment. Il y a presque 100 % d’humidité ici."

"On transpire beaucoup, c’est un circuit où l’on peut perdre trois à quatre kilos. L’année dernière, j’ai souffert d’un coup de chaleur et beaucoup d’entre nous ont failli s’évanouir à cause de la chaleur."

"En plus de cela, ce n’est pas tant le côté physique qui est difficile, mais plutôt le côté mental. Il y avait 23 virages auparavant, il y en a 19 maintenant. Mais il se passe beaucoup de choses. Le tour semble ne jamais finir."

"C’est un incroyable tour de montagnes russes dans cette chaleur. C’est donc l’épreuve ultime pour le mental et le physique parmi toutes les courses."