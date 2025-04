Hamilton donne déjà des ’informations très importantes’ à Ferrari

Lewis Hamilton a impressionné Ferrari par sa précision et par sa faculté à s’adapter à sa nouvelle équipe, alors qu’il venait de Mercedes F1 où il avait passé plus d’une décennie. Marc Gene, ambassadeur de la marque au Cheval cabré et toujours impliqué dans l’équipe, explique comment le septuple champion du monde a pu progresser très rapidement en ce début de saison.

"Lewis n’en est qu’à ses débuts. Il a gagné le Sprint en Chine, ce qui était extraordinaire. Je commence à peine à le connaître, mais personne ne peut douter de son talent. Il est très expérimenté et vous pouvez vraiment voir qu’il sait ce dont il a besoin" a déclaré Gene. "C’est pourquoi, de Melbourne à la Chine, il a fait d’énormes progrès"

"Parce que venir d’une autre équipe, ce n’est vraiment pas facile. Avec la Formule 1 actuelle, qui ne permet pas de faire des essais, il est très difficile de changer d’équipe et de s’habituer à la dynamique, de s’habituer au volant. Cela prend du temps. Mais déjà lors des briefings, quand il parle, on peut vraiment voir qu’il donne des informations très importantes."

"Et il est exceptionnel dans la gestion des pneus. Je regarde la télémétrie et je vois des choses qui montrent qu’il est exceptionnel. Je sais que les gens disent qu’il a gagné tant de fois parce qu’il avait la meilleure équipe. Maintenant que je l’ai vu, il y a une raison pour laquelle il a gagné autant."

L’Espagnol révèle que l’un des pires facteurs à gérer chez Ferrari est la pression, mais il ne s’inquiète pas pour Hamilton à ce sujet : "Il y a beaucoup de pression chez Ferrari. Il n’y a aucune autre équipe au monde qui oblige à faire face à autant de pression."

"Mais en tant que pilote, il va vivre des choses qu’il n’a jamais vécues auparavant, probablement ses débuts à Fiorano, avec tant de monde qu’ils ont dû fermer les routes. En fin de compte, c’est une bonne chose. Il a une très bonne équipe autour de lui, mais je ne pense pas que ce soit difficile pour lui."

"Nous faisons en sorte qu’il s’adapte très rapidement à l’univers Ferrari. Nous sommes très fiers chez Ferrari qu’il ait choisi de ne pas se retirer de la Formule 1 sans avoir réalisé son rêve de faire partie de la famille Ferrari. Je pense que cela fait partie de l’ADN de Ferrari. Tout le monde rêve un jour de conduire une Ferrari."