Le clan Pérez n’en veut pas à Red Bull mais ne digère pas une autre ’trahison’

Le père de Sergio Pérez n’en veut pas à Red Bull de s’être séparée de son fils fin 2024. Le Mexicain avait encore deux ans de contrat jusqu’à fin 2026, et l’on peut imaginer que ce licenciement a été grandement adouci par un beau chèque de départ, ce qui laisse un goût moins amer à son fils.

"Non, je pense que c’était une décision partagée, parce qu’il y avait un contrat" explique Pérez Senior.

"Et la date limite était très proche pour les deux parties. Et je ne pense pas qu’il aurait été bon d’intenter un procès. Je pense qu’il faut être reconnaissant. C’est bien qu’ils aient terminé sur une bonne note, et je pense qu’il est reconnaissant envers Red Bull."

En revanche, il en veut à Force India, devenue Racing Point, d’avoir remplacé Checo par Sebastian Vettel fin 2020, alors qu’il avait sauvé l’équipe en 2018. Selon le père du pilote mexicain, c’était une trahison insupportable, d’autant que Pérez avait remporté le Grand Prix de Sakhir.

"Je me souviens que Checo a sauvé l’équipe lorsqu’elle a fait faillite. Mais ils l’ont ensuite remercié en le trahissant. C’est alors que l’on se dit : ’wow’. Toutes sortes de choses sont arrivées à Checo en cours de route, pour finalement devenir Checo Perez tel que nous le connaissons aujourd’hui."