Hadjar veut oublier sa dernière course, Lawson veut la réitérer

Isack Hadjar espère oublier sa mauvaise course de Spa-Francorchamps ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Racing Bulls avait vécu un début de GP de Belgique prometteur avant qu’un problème non expliqué par l’équipe ne touche sa voiture et ne ruine son rythme dimanche.

"Nous avons montré de belles performances la semaine dernière à Spa-Francorchamps, en obtenant de bons résultats avant la course principale. La fin de week-end a été frustrante, car nous méritions plus qu’un simple point" raconte le Français.

"Mais la voiture semble être dans une très bonne fenêtre de performance en ce moment, et nous sommes revenus à notre vrai niveau. J’ai confiance en ce retour à la compétition cette semaine ; Budapest est un circuit que j’apprécie, très sinueux et technique, donc nous allons tout donner pour nous battre pour les points dimanche."

Liam Lawson voudrait encore un top 10 avant de terminer la première partie de la saison et de faire quatre semaines de pause estivale : "C’est la dernière course avant la pause estivale, donc nous allons essayer de terminer cette première moitié de saison sur une bonne note."

"La voiture a été très rapide ces derniers temps, il est donc important de continuer à travailler dur pour progresser et maintenir cette dynamique, surtout dans une période aussi disputée. Le circuit hongrois a un profil très différent de celui de Spa, et on s’attend à ce que les écarts soient encore plus serrés ce week-end. J’ai hâte d’être en piste et de tirer le maximum de la voiture."

Tim Goss, directeur technique de Racing Bulls, explique les défis du Hungaroring, situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale hongroise : "La 14e manche de la saison 2025 de F1 nous emmène à Budapest, sur le circuit du Hungaroring."

"Il s’agit d’un tracé sinueux, composé de nombreux virages lents à moyens, dont plusieurs à 180 degrés. L’absence de longues lignes droites et cette configuration exigent un niveau d’appui aérodynamique élevé, ce qui rend traditionnellement les dépassements difficiles, mettant ainsi l’accent sur la performance en qualifications."

"Pirelli fournira les gommes les plus tendres de sa gamme, à savoir les C3, C4 et C5. Notre voiture a bien fonctionné avec ce niveau d’appui et ce type de virages, et nous avons démontré une bonne gestion des pneumatiques. Nous abordons donc Budapest avec la confiance d’avoir une vraie opportunité de décrocher un nouveau résultat dans les points."