Ferrari explique les ’compromis’ aérodynamiques nécessaires en Hongrie

Avant la pause estivale de quatre semaines qui débutera la semaine prochaine, Ferrari aimerait signer une sortie sur une bonne note. Après le podium de Charles Leclerc à Spa, la Scuderia voudrait un nouveau bon résultat au Grand Prix de Hongrie, comme l’explique son directeur Fred Vasseur.

"Lors des dernières courses, nous avons progressé en termes de compétitivité et, en Belgique, grâce à beaucoup de travail effectué à Maranello, nous avons introduit un nouveau package d’évolutions qui a encore amélioré nos performances" rappelle Vasseur.

"Avant la pause estivale obligatoire, il nous reste une course, le Grand Prix de Hongrie, où nous voulons continuer à progresser. Il sera intéressant de voir comment la SF-25 mise à jour se comporte sur un circuit complètement différent, sinueux, avec de nombreux virages à moyenne et basse vitesse."

Le Français est confiant quant à la capacité de son équipe à signer un bon résultat avant la pause : "Charles et Lewis sont tous deux en forme, et l’équipe performe également très bien. Nous voulons aborder la trêve avec un nouveau bon résultat."

Avant l’escale sur un circuit où il faudra une charge aéro maximale, l’équipe a offert un briefing public à Federica Cimarosti, ingénieure chargée de l’intégration du programme aérodynamique de la monoplace, et qui explique les réglages idéaux sur ce tracé.

"Le Hungaroring est l’un des circuits les plus lents de la saison. Ses virages à basse et moyenne vitesse, ainsi que ses rares lignes droites, ont une influence importante sur les réglages aérodynamiques de notre voiture" a déclaré Federica Cimarosti.

"C’est une course à fort appui aérodynamique voire maximum, les voitures utilisent de plus grands ailerons arrière et des angles d’aileron avant plus agressifs, afin de maximiser la performance dans les nombreux virages."

"Trouver le bon équilibre entre la vitesse en ligne droite et la performance en virage est toujours crucial : au Hungaroring, la pénalité due à la traînée supplémentaire est relativement faible car la ligne droite principale est courte et les sections à pleine vitesse sont rares."

"Cela permet à l’équipe de sacrifier la vitesse de pointe pour plus d’appui, ce qui améliore les temps au tour en permettant une meilleure vitesse en courbe et une meilleure traction à la sortie des virages lents."

"L’appui aérodynamique contribue également à préserver les pneus, mais un réglage agressif peut entraîner une dégradation au fil du relais, donc l’adhérence mécanique et la gestion des pneus sont aussi des facteurs importants."

Sous le soleil de Mogyorod et sur un tracé aux nombreux virages, régler une F1 est un compromis entre plusieurs philosophies : "C’est un autre compromis difficile entre les besoins de refroidissement et l’efficacité aérodynamique, entre la fiabilité et la performance."

"La SF-25 est conçue avec différentes configurations de refroidissement, destinées à couvrir un large éventail de niveaux de refroidissement, tout en maintenant le groupe propulseur et les freins dans des limites sûres, avec le coût aérodynamique minimum possible (essentiellement lié à l’augmentation de la traînée induite par les réglages de refroidissement élevés)."

"Chaque niveau de refroidissement est obtenu grâce à une série de composants modulaires spécifiques, tant à l’entrée (des pontons, et écopes de refroidissement des freins) qu’à la sortie (ouïes, ouvertures du capot moteur, cheminées)."

"Chacun de ces éléments peut être ajusté en fonction des conditions d’exploitation. Enfin, à Budapest, le coût aérodynamique dû à la traînée supplémentaire est moins important que sur d’autres circuits à cause du manque de longues lignes droites, la vitesse de pointe étant moins déterminante."

L’ingénieure italienne raconte son histoire de près de 20 ans au sein de la Scuderia, et de plusieurs décennies en Formule 1 : "J’ai rejoint Ferrari en 2006, après quelques années passées dans une autre équipe de F1, où j’ai beaucoup appris, mais depuis toute petite, mon objectif a toujours été Ferrari."

"J’ai commencé chez Ferrari comme ingénieure d’essais en soufflerie, puis je suis devenue responsable d’équipe aérodynamique. Au fil des années, j’ai eu deux enfants, puis j’ai rejoint le groupe aérodynamique en piste, où j’ai travaillé sur le refroidissement des freins et le développement des pneus en soufflerie. C’était vraiment passionnant."

"Ensuite, j’ai relevé un nouveau défi consistant à maximiser l’intégration du programme aérodynamique, en abordant le développement aérodynamique sous un angle différent et nouveau.

Avoir l’opportunité de me dépasser dans un environnement stimulant, au sein d’une équipe diverse, est vraiment une excellente manière de travailler. L’esprit d’équipe est la clé pour se battre pour la victoire."