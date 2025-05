Gasly compte sur les deux arrêts à Monaco pour rendre la course plus ’captivante’

Alpine F1 se rend à Monte-Carlo pour le Grand Prix de Monaco, huitième rendez-vous de la saison 2025 du Championnat du Monde FIA de Formule 1.

Après avoir pris le temps d’analyser toutes les données recueillies à Imola, il est apparu évident que les performances des deux pilotes étaient "vraiment prometteuses."

"Les comparaisons restent complexes en raison des stratégies et des niveaux d’usure de pneumatiques différents à chaque relais, mais les données et l’analyse des ingénieurs montrent des prestations compétitives de la part des deux pilotes ainsi qu’un fort potentiel."

Pierre Gasly confie donc son impatience de retrouver les rues monégasques.

"Il y a eu du bon à Imola, mais nous sommes repartis déçus du résultat final dimanche soir. Tout ne s’est pas déroulé comme prévu, mais nous essaierons de mettre nos apprentissages en pratique lors de la deuxième étape de cette triplette ce week-end à Monaco"

"J’ai eu de bonnes sensations avec la voiture, notamment sur un tour, et nous savons à quel point c’est crucial en Principauté. C’est toujours un événement unique et particulier. Le circuit est emblématique et c’est incroyable de rouler dans ces rues mythiques. En tant que pilote, il faut être absolument parfait à chaque tour, ce qui en fait l’un des défis les plus relevés de l’année. Au fil des séances d’essais, nous prenons confiance petit à petit et nous repoussons progressivement les limites avant les qualifications, qui sont extrêmement importantes."

"Notre objectif sera clairement d’entrer dans le top dix afin d’être bien placés pour jouer les points dimanche. En général, Monaco est une course avec un seul arrêt, mais il sera obligatoire d’en faire deux et d’utiliser trois trains de pneus cette année. J’espère que cela diversifiera les stratégies et rendra la course plus captivante pour les spectateurs, tout en nous donnant une chance de prendre l’ascendant sur nos concurrents."

"Cependant, Monaco est toujours imprévisible. La voiture est réglée de manière très spécifique par rapport aux autres circuits, donc nous espérons que cela jouera en notre faveur. J’ai hâte de prendre la piste vendredi et de commencer le week-end."