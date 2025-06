Hadjar : neuvième était ’le mieux que l’on pouvait faire’ au Canada

Isack Hadjar a terminé neuvième de la séance qualificative, mais le pilote Racing Bulls est sous enquête pour avoir gêné Carlos Sainz. S’exprimant à Canal+ au sujet de sa performance, le Français révèle qu’il est satisfait de son tour rapide.

"Ca va, neuvième c’était le mieux que l’on pouvait faire, j’avais du mal avec la voiture, c’était compliqué. J’avais pas beaucoup de confiance et on se retrouve en neuvième place donc c’est une bonne performance quand même" a déclaré Hadjar, qui déplore la mauvaise information de son équipe.

"C’est dommage, moi on me dit que Sainz a abandonné son tour, je ne me décale pas et il était sur un tour lancé. C’est toujours compliqué de gérer le trafic, surtout sur un circuit pareil. Je fais confiance à mon ingénieur, c’est ce que je fais depuis le début de l’année, je n’ai jamais gêné quelqu’un, donc ça me surprend un peu que ça se passe comme ça."

Liam Lawson n’a pas trouvé de la performance, notamment parce que son équipe a changé le plan de roulage et qu’il n’a pas pu préparer ses pneus : "Je n’en ai aucune idée. On a eu des difficultés à faire fonctionner les pneus dès le premier tour tout le week-end."

"On a fait un tour de mise en température sur le premier tour et c’était dans la bonne fenêtre, mais on n’en a pas fait dans le dernier run et je n’avais pas de grip durant le tour. C’est plutôt décevant."

Interrogé sur les raisons de ce choix, il explique simplement que ça a été décidé comme ça : "On savait qu’on avait le temps, mais une fois que vous êtes lancé, vous voyez que ça ne fonctionne pas. J’aurais pu abandonner et recommencer au suivant, mais les pneus n’auraient pas été dans la bonne fenêtre."