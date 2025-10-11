Cardile : l’échec n’est pas une option pour Aston Martin F1 en 2026

Le nouveau directeur technique d’Aston Martin F1, Enrico Cardile, affirme que "l’échec n’est pas une option" et promet que l’équipe sera au rendez-vous en 2026 pour se battre pour le titre.

Cardile a rejoint Aston Martin il y a quelques semaines après avoir quitté Ferrari afin de renforcer un département d’ingénierie déjà très bien pourvu. Sous la direction du directeur de l’équipe et PDG Andy Cowell d’une part, et la supervision du partenaire technique Adrian Newey, l’Italien sera clairement sous pression même s’il n’a pas conçu les premières bases de l’AMR26.

Les attentes sont quoi qu’il en soit très élevées pour le début de la nouvelle réglementation qu’Aston abordera avec Honda.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il attend de 2026, il répond : "de l’excitation, sans aucun doute."

"Pas seulement pour notre voiture. J’ai hâte de voir les 10 autres voitures, de voir les performances de chacun, de savoir si nous sommes en bonne position et si nous devons continuer à pousser pour conserver notre avantage ou si nous devons continuer à pousser pour rattraper les équipes qui sont plus rapides que nous. Ce sera passionnant."

"Mais c’est aussi passionnant maintenant. Comme nous ne savons pas où nous en serons, rien de ce que nous faisons actuellement ne peut être suffisant. Nous ne pouvons pas nous contenter des bons résultats obtenus lors d’une session en soufflerie ou d’un exercice de réduction de poids réussi, car nous n’avons pas de référence. C’est vrai à tout moment, mais particulièrement au début d’un nouveau cycle. Au cours des dernières saisons, tout le monde a pu constater les écarts et savoir ce qu’il fallait faire pour se placer dans une meilleure position. Pour l’année prochaine, tout est incertain."

"Nous allons y arriver l’année prochaine. Je ne sais simplement pas si nous y arriverons dès la première course, la deuxième, la septième ou autre. Ce que nous avons, c’est notre engagement, notre concentration et la confiance que tout ira bien. Nous avons tout ce qu’il faut pour faire du bon travail. L’échec n’est pas une option."

2026 représente bien sûr un énorme changement pour la F1, avec une nouvelle formule aérodynamique et un nouveau concept de groupe motopropulseur. Comment cette philosophie s’inscrit-elle dans le projet qu’il mène ?

"Ce sera très différent de ce que nous connaissons actuellement. Beaucoup de choses changent. Le concept aérodynamique est en pleine mutation ; la réduction du poids minimum constituera un défi de taille pour tout le monde. Il y a un nouveau groupe motopropulseur, un nouveau carburant. Il y a beaucoup de variables en jeu, ce qui rend très difficile de prévoir où chacun va se positionner."

"Nous avons des objectifs clairs en tête et nous travaillons d’arrache-pied pour explorer toutes les options. C’est une tâche intéressante. Il s’agit en partie de comprendre où prendre des risques : certaines orientations de développement ne donneront peut-être pas de résultats positifs immédiatement, mais elles pourraient nous aider à atteindre nos objectifs finaux ambitieux. Nous faisons quelques paris."

"Il convient de noter que ce projet ne s’achèvera pas avec le lancement de la voiture l’année prochaine. Bien sûr, nous voulons avoir une voiture rapide au début de 2026, et pour l’instant, nous essayons d’utiliser le temps qu’il nous reste pour exploiter au mieux ce que nous avons appris, mais d’un autre côté, nous avons un projet à long terme : nous travaillons sur l’organisation, l’amélioration de nos outils, l’amélioration de nos processus, le changement de la façon dont les gens travaillent ensemble. En un mot, nous travaillons sur la culture de l’équipe."