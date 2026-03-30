Hadjar explique sa colère contre Lindblad et pointe les soucis de la RB22

Relativement discret en piste mais très agacé à la radio, Isack Hadjar a tenu à calmer le jeu après le Grand Prix du Japon, revenant sur ses propos virulents à l’encontre d’Arvid Lindblad. Le pilote Red Bull préfère surtout pointer des problèmes bien plus préoccupants pour son équipe.

Parti depuis la huitième place sur la grille à Suzuka, Hadjar a rapidement perdu l’avantage. Dès le premier tour, il a été débordé par Lindblad, avant de céder face à Max Verstappen puis Esteban Ocon dans la foulée. Lorsque ces deux derniers ont à leur tour dépassé Lindblad, le Français s’est retrouvé coincé derrière le Britannique.

Une situation frustrante, d’autant que ses tentatives de dépassement sont restées vaines. Lindblad a même écopé d’un drapeau noir et blanc pour changement de trajectoire au freinage, ce qui a suscité l’agacement de Hadjar à la radio Red Bull.

Mais au-delà de cet épisode, le pilote franco-algérien insiste : le véritable problème était ailleurs.

"Cela ne représente même pas 1 % de la gravité de ma course," a-t-il relativisé. "Ce n’est pas grand-chose. Nous devons surtout comprendre pourquoi il y a eu ce problème de batterie, et aussi tôt."

Alors qu’il évoluait confortablement en huitième position en début d’épreuve, Hadjar visait mieux.

"J’étais à l’aise en huitième place, le plan était de se battre avec Pierre [Gasly], ce que nous faisions. Et tout s’est effondré avec une batterie vide, et à partir de là, on est impuissant."

En difficulté avec la gestion de l’énergie et le rythme global de la RB22, Hadjar a finalement terminé 12e, hors des points. Il est parvenu à dépasser Lindblad lors de la séquence des arrêts aux stands, mais les deux pilotes ont été piégés stratégiquement en s’arrêtant juste avant l’intervention de la voiture de sécurité.

Relancé sur son duel avec Lindblad, Hadjar a toutefois nuancé ses critiques, estimant que le Britannique jouait aussi sa propre carte dans la hiérarchie des jeunes pilotes Red Bull.

"On peut comprendre. Il laisse passer Max, il se défend contre moi. Donc, pour lui, c’est logique. Mais oui, ça n’a été très utile pour aucun de nous. Ce n’est pas grave. Il est jeune."

Si les deux monoplaces de l’écurie Red Bull ont vu l’arrivée pour la première fois de la saison 2026 à Suzuka, Hadjar ne s’en satisfait pas pour autant.

"Le seul point positif pour le moment, c’est que je peux piloter la voiture rapidement quand on me compare à Max... mais nous ne savons pas comment la rendre rapide maintenant."

Un constat sévère, qui met directement en cause le châssis de la RB22 malgré un groupe propulseur jugé performant.

"Nous avons un bon moteur, tout est correct de ce côté-là. C’est simplement le châssis qui est terrible. Nous sommes lents dans les virages."