Mercedes F1 se félicite d’une victoire ’passionnante’ et laisse ’carte blanche’ à ses pilotes

Mercedes F1 a gagné pour la troisième fois en autant de courses ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Japon, confirmant la très bonne entame de saison de l’équipe. Andrea Kimi Antonelli a signé son deuxième succès en carrière, mais l’équipe n’a pas fait de doublé, car George Russell a franchi la ligne en quatrième place.

Toto Wolff se félicite du spectacle offert à Suzuka, sur un circuit qui ne privilégiait pas les dépassements lors des éditions précédentes, et explique l’adaptation nécessaire pour s’habituer aux voitures de 2026.

"Nous avons assisté à une course passionnante, riche en dépassements, ce qui n’est pas toujours le cas à Suzuka. C’est une nouvelle façon de courir, où il faut penser stratégiquement pour dépasser et surtout conserver sa position. C’est un défi de taille pour les pilotes comme pour les équipes, et cela rend la course très imprévisible" a déclaré Wolff.

"Parfois, la chance est indispensable en course, et c’était le cas pour Kimi. Il a perdu des positions au départ, mais a pu les récupérer grâce à l’intervention opportune de la voiture de sécurité. Si cela lui a été utile, son rythme en deuxième partie de course a démontré tout son potentiel."

"George, quant à lui, a connu une situation inverse : il a perdu des places après s’être arrêté aux stands juste avant l’intervention de la voiture de sécurité. Il a ensuite perdu d’autres positions, d’abord au redémarrage, car il a atteint la limite de puissance disponible et disposait de peu de pneus, puis à cause d’un superclip inattendu. Il s’est battu avec acharnement pour remonter à la quatrième place, mais il a certainement été particulièrement malchanceux ce week-end."

Mercedes ne prévoit pas de donner des consignes à Russell et Antonelli dans le cas d’une lutte, en tout cas tant qu’ils sont respectueux l’un et l’autre en piste : "On a disputé trois courses. La voiture est performante."

"Il faut donc continuer à faire notre travail et leur fournir un outil qui leur permette de gagner ou de se battre pour les premières places. En fin de saison, on verra comment le classement évolue et s’il faut faire des ajustements. Mais à ce stade, il y a carte blanche, pour les deux, tant qu’il y a un certain écart entre les voitures. Tout va bien."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, tire le bilan de ce week-end : "Bravo à Kimi pour sa deuxième victoire. Il avait un rythme impressionnant et, même s’il a profité de la voiture de sécurité pour prendre la tête, il a su gérer la course sans difficulté une fois en tête."

"La chance de Kimi a fait le malheur de George. Si nous avions arrêté la course un tour plus tard, George aurait conservé la tête pour le redémarrage. Malheureusement, il a chuté à la 3e place et a perdu une place supplémentaire au profit de Lewis lorsqu’il a atteint la limite de puissance trop tôt dans le tour et n’avait plus assez de batterie pour le redémarrage."

"Il a ensuite rencontré un autre problème frustrant : un bug dans le code logiciel, déclenché par une pression simultanée sur un bouton et un changement de vitesse, a provoqué le passage en mode superclip du groupe motopropulseur et la recharge de la batterie, permettant à Charles de le dépasser. Il est remonté à la 4e place, mais ce fut un après-midi frustrant pour George."

"Il est clair que nous avons beaucoup de travail et de compréhension à apporter au cours des prochaines semaines. Nous avons réalisé un excellent début de saison, mais nos concurrents se rapprochent. Heureusement, nous avons plusieurs axes d’amélioration et nous profiterons au maximum de cette pause dans le calendrier pour progresser là où nous sommes encore en difficulté."