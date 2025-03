La FIA confirme que ’quatre ou cinq’ équipes ont adapté leur aileron arrière

Depuis le Grand Prix de Chine, une directive technique empêche les équipes de laisser trop de liberté à l’aileron arrière de leur monoplace. L’ailette du DRS a une marge de mouvement bien plus limitée, car la FIA refuse de laisser trop de liberté dans ce domaine.

Nikolas Tombazis, directeur technique des monoplaces pour la FIA, a révélé que "quatre ou cinq équipes" ont dû changer leur aileron avant la Chine. Alpine avait confirmé en faire partie, et Tombazis est satisfait du protocole mis en place.

"C’est pourquoi nous continuons à utiliser des caméras, simplement pour être sûrs. Mais ’sécurité’ est en fait un mot que je veux éviter, car c’est un phénomène assez complexe qui provoque cet effet."

La FIA effectue des comparaisons pour évaluer des possibles triches : "En fait, nous utilisons principalement les résultats des tests de charge et les combinons avec les données de la caméra. De cette manière, nous nous assurons de ne pas rater d’astuces."

"Les images des caméras seules ne nous amèneraient pas seulement à impliquer les commissaires. Elles sont plus susceptibles de déclencher une enquête plus détaillée, au cours de laquelle nous pourrions découvrir qu’une équipe utilise des caractéristiques non linéaires ou un mécanisme. Nous aurions alors des raisons de le signaler."

Tombazis explique que la FIA ne fait pas de tests au hasard sur ces sujets, car cela ferait faire trop de vérifications, mais que les tests de la fédération sont considérés comme faisant foi de la légalité : "Nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour tout examiner, ce qui prendrait trop de temps."

"S’il y a plus de soupçons, nous pouvons toujours les limiter davantage, mais pour l’instant, nous sommes raisonnablement satisfaits. Cela ne doit pas être perçu comme de l’arrogance - les équipes essaient évidemment toujours de tirer le meilleur parti de leurs voitures, et nous devons rester vigilants."

"Notre point de vue est le suivant : une voiture qui passe les tests de la FIA est généralement légale, à moins qu’il n’y ait des mécanismes cachés ou des choses basées sur des propriétés non linéaires, des températures ou des choses similaires."

"Dans ce cas, nous intervenons. En principe, nous ne dénoncerons jamais aux commissaires une équipe qui a réussi les tests. Mais sur ce point précis, et précisément pour ces raisons, le règlement nous donne le droit d’effectuer des tests de rigidité supplémentaires."