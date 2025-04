Hadjar espère avoir encore ’beaucoup de rythme’ au Japon

Racing Bulls aura, par ricochet avec la décision de Red Bull d’intervertir deux pilotes, un duo en partie renouvelé ce week-end à Suzuka. Pour Isack Hadjar, cela ne changera rien et le Français est impatient de découvrir le circuit de Suzuka au volant d’une F1, en espérant conserver les mêmes performances que les deux week-ends précédents.

"Je suis très excité d’être au Japon, qui est probablement mon pays préféré à visiter dans le calendrier. J’ai déjà piloté à Suzuka, et même si c’était il y a un certain temps, c’est toujours mon circuit préféré avec Monaco" a déclaré Hadjar.

"Je pense qu’en venant ici pour la première fois au volant d’une Formule 1, on a l’impression d’aller ridiculement vite. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir en tant qu’équipe car, lors des deux premiers week-ends de course, nous avons semblé avoir beaucoup de rythme, alors l’objectif est de reproduire cela et de se battre pour plus de points."

Dans l’autre VCARB 02, Liam Lawson retrouvera l’équipe pour laquelle il a piloté en 2023 et 2024, et il devra retrouver la confiance qui lui a fait défaut chez Red Bull lors des deux premières courses de l’année : "J’ai vraiment hâte de courir au Japon ce week-end. Suzuka est l’un de mes circuits préférés du calendrier."

"Il est agréable à conduire et très rapide, ce qui le rend très amusant dans une voiture de Formule 1. Ce week-end est une grande opportunité pour moi, car je rejoins Racing Bulls, et je suis très enthousiaste à l’idée de travailler à nouveau avec cette équipe. Comme toujours, je donnerai tout ce que j’ai."

Alan Permane, directeur sportif de l’équipe, est conscient que l’équipe aura un grand défi à relever, et il espère de bonnes performances, tout en éludant les problèmes stratégiques qui ont plombé le début de saison de l’équipe : "Suzuka est l’un des plus grands défis pour la voiture, le pilote et les pneus."

"On y trouve presque tous les types de virages que l’on rencontre au cours d’une saison, en un seul tour. Il y a des virages à très haute vitesse, des virages à vitesse moyenne, des changements de direction rapides, des freinages importants et une chicane serrée avec des bordures de trottoir à franchir."

"Pirelli apportera les pneus les plus durs de sa gamme 2025 pour ce week-end et ils fonctionnent bien sur ce circuit à haute énergie. Environ 50 % de la piste a été refaite depuis notre dernière visite et l’impact sur l’adhérence et le comportement des pneus sera l’un des points de notre liste à tester lors des essais du vendredi."

"La VCARB 02 a bien fonctionné sur les deux circuits précédents, mais le milieu de peloton est serré et nous devrons travailler dur pour obtenir le meilleur résultat en qualification et encore plus dur pour convertir ce résultat le dimanche."

Permane est satisfait de voir Lawson revenir dans l’équipe et espère une rapide adaptation : "Nous souhaitons la bienvenue à Liam, qui revient dans l’équipe sur un circuit qu’il connaît bien pour y avoir couru en Super Formula en 2023. Nous avons hâte qu’Isack et lui travaillent ensemble pour tirer le maximum de performances de la voiture ici, et pour le reste de la saison."