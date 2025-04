Verstappen est confiant et juge les performances de Red Bull ’prometteuses’

Red Bull célébrera ce week-end la dernière édition du Grand Prix du Japon en tant que partenaire de Honda avec une livrée hommage au constructeur nippon. Les RB21 seront blanches et rouges, et Max Verstappen pourrait devenir à Suzuka le premier pilote à remporter quatre Grands Prix du Japon consécutifs.

"Suzuka a toujours été un circuit spécial pour courir, avec beaucoup d’histoire pour nous, notamment en remportant le championnat des constructeurs en 2023 et mon deuxième championnat des pilotes ici aussi" a déclaré Verstappen, qui souhaite la bienvenue à son nouvel équipier, Yuki Tsunoda.

"Bien sûr, c’est la première course de Yuki avec l’équipe devant son public, alors ce sera une course chargée pour lui souhaiter la bienvenue dans l’équipe ! Cette semaine, nous avons une livrée japonaise blanche spéciale en hommage à Honda, qui a l’air cool, et je vais également courir avec mon casque japonais blanc, inspiré par la livrée."

"J’ai hâte de passer du temps ici au Japon et de pouvoir me détendre un peu à Tokyo avant le Showrun et avant de partir pour Suzuka. En ce qui concerne la Chine, lors du deuxième relais, les performances étaient beaucoup plus prometteuses et la voiture avait plus de rythme."

"L’équipe a travaillé dur pour optimiser nos performances et je suis retourné à l’usine sur le simulateur cette semaine. J’aime toujours courir sur ce circuit : il comporte beaucoup de virages à grande vitesse et c’est un circuit où nous avons l’habitude de bien courir, alors j’espère que nous pourrons tirer le meilleur de la voiture et progresser ici ce week-end."

Tsunoda veut rapidement "se mettre au diapason"

Yuki Tsunoda a été promu chez Red Bull et va donc débuter cette nouvelle aventure devant son public, à Suzuka, et il espère briller : "La semaine a été un peu folle ! J’ai été heureux d’apprendre que je piloterais pour Red Bull Racing, mes principales émotions étaient l’excitation et la motivation."

"Je me sens honoré de piloter pour l’équipe. Faire mes débuts pour Oracle Red Bull Racing lors de ma course nationale au Japon rend les choses encore plus folles. Cette semaine va être folle, c’est un mélange de pression pour le défi et d’excitation. C’est un grand pas pour ma carrière et pour ce que je veux accomplir."

"Le message de l’équipe a été de continuer à faire ce que l’on fait et d’être performant. Je dois être aussi proche que possible de Max pour essayer de me battre pour le titre des constructeurs et apporter un avantage stratégique à l’équipe à chaque course."

"Je suis conscient des défis que doit relever la RB21 et mon travail consiste à essayer de les comprendre et de développer cette voiture également. Mon premier défi est de me familiariser avec cette voiture, je l’ai conduite sur le simulateur mais ma première fois sera en essais, je dois donc me mettre rapidement au diapason."

"J’ai travaillé avec ma nouvelle équipe au Royaume-Uni au cours de la semaine dernière pour me préparer au mieux et je continuerai à le faire une fois à Suzuka. Je vais tirer les enseignements de Max et essayer de tirer le meilleur parti de ce week-end pour l’équipe. Mon objectif est de rouler vite, de donner beaucoup d’informations et d’améliorer la voiture."