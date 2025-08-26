Haas veut renforcer ses liens avec Toyota et la culture de la F1 au Japon

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe Haas F1, a révélé avoir récemment eu des discussions approfondies avec le président de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, lors de l’événement spécial Haas-Toyota au Fuji Speedway.

L’événement a permis à des pilotes japonais d’essayer la Formule 1 de l’équipe américaine dans le cadre du nouveau programme Haas « TPC » financé par Toyota.

Bien que Toyota n’ait actuellement aucun projet d’entrée en F1 en tant que motoriste ou avec sa propre équipe, cette collaboration marque une expansion notable pour l’équipe de Gene Haas, propulsée par Ferrari.

Toyoda, le directeur de longue date de Toyota Gazoo Racing, était présent à l’événement et s’est longuement entretenu avec son compatriote japonais, Komatsu, qui a succédé à Gunther Steiner l’année dernière.

"J’ai pu discuter avec Akio pendant environ une heure sur le circuit. Nous avons réaffirmé notre vision des objectifs que nous souhaitons atteindre grâce au partenariat entre Haas et Toyota, et discuté des mesures à prendre pour concrétiser ce projet."

"Lors de la conférence de presse du premier jour, Masaya Kaji (le directeur de Toyota Gazoo) a déclaré que nous souhaitions ’créer une culture’, et c’est ce que je souhaite également faire. Je suis convaincu que si Haas et Toyota s’unissent, cela contribuera à établir une culture du sport automobile au Japon, et Akio et moi-même partageons ce sentiment."

Concernant la saison 2025 de Haas F1, Komatsu admet que des progrès ont été réalisés, mais que les résultats restent modestes.

"La première moitié de la saison 2025 a été marquée par des hauts et des bas, et s’il y a eu beaucoup de bons côtés, il y a eu encore beaucoup de points négatifs."

"Nous avons progressé lors de la septième manche, et une mise à jour lors de la douzième a rendu la VF-25 vraiment rapide. Je suis vraiment content, car j’ai pu constater notre réactivité et notre travail d’équipe tout au long de cette série d’épreuves."

Il a toutefois concédé que la neuvième place au classement général "n’est pas la place que nous devrions avoir."

"En termes de vitesse, je pense que Haas est autour de la cinquième place. Nous devons donc obtenir des résultats à la hauteur, et je pense que c’est possible avec cette voiture."

Haas F1 sera la seule équipe à introduire encore une évolution majeure de sa monoplace. La date n’a pas encore été confirmée mais elle pourrait arriver au moment du Grand Prix des Etats-Unis à Austin.