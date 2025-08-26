Pourquoi Cadillac F1 a engagé Pérez et Bottas, et non un pilote américain

Cadillac F1 Team a annoncé son duo de pilotes pour 2026, avec l’engagement de Sergio Pérez et Valtteri Bottas pour l’année prochaine et après. Un line-up qui ne comporte aucun Américain, malgré la volonté initiale de l’équipe d’avoir un pilote représentant les couleurs de son propre pays.

Mais les pilots évoluant sous les couleurs de la star spangled banner ne sont pas légion, et Cadillac a dû choisir différemment. Jak Crawford, performant en F2, n’a pas l’expérience nécessaire, n’ayant notamment pas de lien avec une académie de pilotes.

Du côté de l’IndyCar, Colton Herta a longtemps été annoncé comme une rumeur possible, puisqu’il a des liens avec TWG Global et Andretti Global. Mais l’Américain n’est que sixième du championnat IndyCar à une course du terme de la saison, et il aurait besoin de quatre EL1 pour avoir sa Superlicence, sans garantie de performance derrière.

"Je pense que dans le cas de Colton, les points Super License ne sont pas là" explique Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et de . "Mais je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c’est l’expérience en Formule 1."

"Malgré l’expérience dont nous disposons au sein de l’équipe, tout le monde est nouveau, tout le monde travaille ensemble pour la première fois. Nous pensons donc que l’expérience apportée par ces deux pilotes est vraiment ce qui importe le plus."

"Nous réfléchissons bien sûr à la question et il est important pour nous de nous assurer qu’il existe une voie d’accès à la Formule 1 pour les pilotes américains, et nous y travaillons. Mais je pense que pour cette première saison, compte tenu des besoins de l’équipe et de ce que ces pilotes apportent, c’était la bonne combinaison pour notre équipe."

Mark Reuss, le PDG de General Motors, explique pourquoi ce duo de pilotes expérimentés était une évidence, notamment par le fait que les deux soient des vainqueurs en Grand Prix. De plus, leur vécu au sommet du sport automobile sera une grande aide pour le team, qui est le projet le plus ambitieux de l’histoire de General Motors en compétition.

"Ces deux pilotes sont vraiment importants pour nous, car leur expérience en matière de podiums et de victoires est quelque chose que nous apprécions énormément. Je sais par expérience, pour avoir développé de nouveaux véhicules, notamment dans le domaine du sport automobile, à quel point la relation entre le pilote, l’équipe technique et les ingénieurs est importante" note Reuss.

"Grâce à tous les outils dans lesquels nous avons investi massivement entre TWG et General Motors, nous disposons des outils, nous avons les personnes qui se joignent à nous pour développer ces véhicules et nous avons désormais les pilotes qui ont une vaste expérience sur les circuits de Formule 1."

"Je pense donc que c’est un élément vraiment important et que les commentaires des pilotes expérimentés sur le développement du véhicule lui-même constitueront, à mon avis, un tournant dans l’histoire de Cadillac, qui fait son entrée sur la grande scène de la Formule 1, ce que nous n’avons évidemment jamais fait auparavant, et ce en tant qu’équipe officielle."

"L’engagement, l’investissement, les ressources humaines et maintenant les pilotes constituent une combinaison vraiment gagnante. Nous sommes donc très optimistes quant à ce que nous allons accomplir ici lorsque nous entrerons en piste en 2026."

Reuss ne pense pas que Herta ou un autre pilote n’aurait pas été au niveau, mais il explique que les différences culturelles entre les deux championnats auraient causé des difficultés qui auraient certainement compliqué la tâche d’un nouveau venu d’être plus performant que le seront les titulaires choisis par Cadillac.

"Je pense que les cultures sont certainement différentes, comme on peut s’y attendre au niveau international par rapport à l’Amérique du Nord, aux États-Unis et à l’IndyCar. Mais quoi qu’il en soit, ce que j’ai mentionné précédemment est ce qui fait vraiment la différence."

"Je pense que le développement technique de l’équipe, de la voiture et du moteur, avec des personnes expérimentées qui ont déjà couru sur ces circuits, permet de simuler et d’utiliser des outils jusqu’à un certain point."

"Mais cela devient très humain en termes de capacité à repousser les limites avec une voiture dans laquelle ils ont confiance. Et les échanges techniques entre l’équipe et le pilote sont extrêmement importants, surtout quand on regarde leur expérience et leurs palmarès."

Dan Towriss explique comment lui et Reuss ont travaillé et discuté pour en arriver au duo annoncé ce jour, avec deux anciens pilotes expérimentés qui feront leur retour au plus haut niveau du sport automobile.

"En réalité, il y a eu toute une série de réunions au sein de l’équipe. Graeme avait réuni un groupe de conseillers, parmi lesquels Pat Symonds et d’autres membres de l’équipe, et nous avons commencé à constituer une sorte de dossier, si vous voulez, contenant des informations sur les pilotes, en examinant différentes combinaisons."

"Il ne s’agissait donc pas d’une réunion en particulier, car je pense qu’au fil du temps, les choses ont commencé à se cristalliser autour d’une décision unanime de ce point de vue. Mark et moi avons eu de nombreuses réunions, et nous avons beaucoup discuté de l’expérience de Mark avec les pilotes et de l’histoire de GM dans le sport automobile."

"Cela a été extrêmement précieux. Il était important de comprendre comment General Motors considère les pilotes pour chacun de ses programmes dans plusieurs séries, et pas seulement comment la Formule 1 les considérait historiquement."

"Il était donc très intéressant de rassembler toutes ces informations et perspectives, car cela a permis de préciser le choix qui s’imposait. Et puis, je pense qu’en fin de compte, la décision finale s’est jouée lors de conversations entre Mark et moi-même."

"Nous avons pris les informations qui nous avaient été fournies et les recommandations qui avaient été formulées, nous les avons soumises à un test de résistance un peu plus poussé, et je pense que nous sommes tous les deux repartis en confirmant à l’unanimité que ce sont ces deux gars, ces deux pilotes, qui nous mèneront jusqu’en 2026."