Haas F1 dévoile une livrée originale pour Suzuka, le ’meilleur circuit’ selon Ocon

Haas F1 va célébrer le Grand Prix du Japon avec une livrée spéciale sur les VF-25 ce week-end, à Suzuka. L’équipe rend hommage au pays avec un de ses emblèmes, le ’sakura’, la fleur de cerisier rose qui est en pleine floraison à cette période de l’année.

Esteban Ocon apprécie énormément le Grand Prix du Japon, où il a notamment terminé au pied du podium il y a deux ans. Le pilote français explique que le circuit de Suzuka est intraitable avec les pilotes et qu’il demande une précision comme peu de circuits le font dans la saison.

"Personnellement, je suis très heureux d’être de retour au Japon ce week-end. Les fans ici sont incroyables, toujours aussi passionnés et connaisseurs de notre sport. J’ai vu des tenues très créatives au fil des ans, et les gens sont toujours si gentils avec leurs cadeaux et leur soutien en général" a déclaré Ocon.

"En ce qui concerne le circuit lui-même, et je le dis souvent, Suzuka est pour moi le meilleur circuit du calendrier. Il y a tellement de choses à aimer sur ce circuit, en particulier le premier secteur, qui est incroyablement rapide et fluide."

"Il faut être très impliqué et précis dans son pilotage, en particulier lors des qualifications, et c’est ce qui rend les choses encore plus spéciales et gratifiantes quand on fait un bon tour. J’aime aussi l’histoire et l’ambiance ’old school’ du circuit et, quand on y ajoute des fans aussi fantastiques, c’est vraiment un moment fort de notre saison que de courir au Japon."

"J’ai obtenu de bons résultats ici par le passé, comme la quatrième place en 2022, et nous espérons être en mesure de nous battre pour obtenir un autre bon résultat ce week-end et commencer ce triple programme de manière positive."

Oliver Bearman a déjà roulé à Suzuka dans un test en Super Formula, mais il est impatient de faire son premier week-end de course sur ce tracé : "Je suis très enthousiaste à l’idée de courir au Japon. Le circuit a l’air fantastique et notre partenariat avec Toyota Gazoo Racing va être un grand événement pour toute l’équipe."

"J’ai eu la chance de conduire la Super Formula à Suzuka, et ce circuit prend vie quand on est au volant. C’était une expérience formidable et les fans ont été fantastiques. J’ai hâte de revoir tout le monde. Le circuit a l’air d’être un point culminant de la saison, j’ai vraiment hâte d’y être."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, espère que Haas pourra surfer sur sa double entrée dans les points de la Chine : "Après un week-end très réussi à Shanghai, nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous rendre au Japon. Suzuka est un circuit très difficile, tant pour les pilotes que pour les ingénieurs, qui doivent régler la voiture correctement."

"Même si nous avons fait une course compétitive à Shanghai, nous savons que nous avons encore un problème de voiture fondamental qui a été révélé à Melbourne. Nous abordons ce week-end avec les yeux grands ouverts pour relever tous les défis qui se présenteront à nous et pour tirer le meilleur parti de la VF-25 et de nos pilotes."