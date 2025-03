Alonso à la retraite avant l’heure pour faire place à Verstappen ?

Un célèbre ancien pilote de Formule 1 estime que Fernando Alonso est enfin "à la fin de sa carrière".

René Arnoux, ancien pilote Ferrari comme Alonso, a déclaré que l’Espagnol de 43 ans était "l’une des plus grandes déceptions" de ce début de saison de F1 en 2025.

"Lorsqu’il ne se bat pas au niveau de Lance Stroll, cela en dit long," a déclaré le Français de 76 ans à La Gazzetta dello Sport.

"Je pense qu’il approche de la fin de sa carrière."

Le double champion du monde est déjà sous contrat avec Aston Martin F1 pour 2026, mais des rumeurs circulent selon lesquelles Honda ferait pression – et financerait – pour recruter Yuki Tsunoda au sein de l’écurie de Silverstone.

La rumeur court également qu’Aston Martin offrirait des sommes astronomiques pour décrocher Max Verstappen. Le Dr Marko évoquait des rumeurs qui allaient s’intensifier sur Verstappen et c’est bien le cas : une source anonyme au sein du marketing chez Aston Martin F1 confirme des mouvements continuels autour du quadruple champion du monde.

"Il y a évidemment beaucoup de discussions en coulisses et de spéculations. Si une équipe peut avoir Max, elle fera tout pour l’avoir s’il se montre ouvert à partir de chez Red Bull. Il faudra voir comment se déroule leur saison mais cela semble mal parti. Et avec les ressources limitées pour tout le monde, le focus se fera sur 2026."

"Si Max le comprend et est prêt à sacrifier cette saison pour que Red Bull soit plus forte en 2026, ce sera une belle preuve de sa fidélité. Mais on sait que Max n’est en F1 que pour gagner et c’est pourquoi tout le monde s’agite pour le convaincre pour 2026."

Si Verstappen veut venir, Fernando Alonso prendrait-il une retraite forcée ? Lance Stroll serait-il écarté par son père ?

"C’est la question à un milliard de dollars !" plaisante la source, en référence aux rumeurs sur l’offre astronomique qu’aurait reçue le clan Verstappen de la part des Verts.