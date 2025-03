Sauber F1 : l’ère Wheatley démarre, Zehnder se met en retrait

Lundi marque le dernier jour de Beat Zehnder, pilier de Sauber en Formule 1, à un poste de direction important au sein de l’écurie suisse.

À partir du mardi 1er avril, Jonathan Wheatley, récemment parti de Red Bull, prend ses fonctions de directeur d’équipe de Sauber F1 et mènera l’équipe en tandem avec Mattia Binotto vers sa nouvelle ère sous la direction d’Audi.

Et pour Zehnder, qui était directeur sportif récemment et membre de l’aventure F1 de Peter Sauber dès les années 90, l’arrivée de Wheatley marque la fin d’une époque.

Pour la première fois depuis des décennies, Zehnder ne sera plus au sein de l’écurie de course à partir de Suzuka. Son nouveau rôle sera celui, étrangement intitulé, de "directeur des programmes et opérations signatures", un poste davantage lié à l’histoire de l’équipe et son héritage.

Zehnder, 59 ans, a déclaré au journal Blick ne pas être trop contrarié.

"Nous sommes tous heureux de l’arrivée de Wheatley," a-t-il confié à son ami et journaliste de longue date spécialisé dans la F1, Roger Benoit.

"Après 571 courses, je ne serai plus aux commandes. Mais je continuerai certainement à effectuer des tâches en arrière-plan."

Zehnder se souvient que son aventure chez Sauber a commencé - en Endurance - avant même que Peter Sauber ne rejoigne la F1 au début des années 90, "même si la course ne m’intéressait pas du tout".

"Je voyage pour Sauber depuis 37 ans maintenant. Mais je ne manquerai pas Imola, car l’équipe fêtera son 600e Grand Prix. Qui l’aurait cru lorsque je suis allé en Afrique du Sud en 1993 pour mon premier Grand Prix ?"

Benoît a rendu hommage à son ami.

"Les fans peuvent remercier Zehnder pour sa persévérance. Sans lui, Sauber n’existerait presque pas. À un moment donné, il a même pris en charge les frais d’hôtel de l’équipe de sa poche."