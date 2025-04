Haas F1 : Bearman salue une VF-25 ’compétitive’ et un plancher qui ’fonctionne’

Oliver Bearman a été le meilleur représentant de l’équipe Haas F1 lors des Essais Libres 2 du Grand Prix de Bahreïn ce vendredi. Le Britannique avait pourtant raté la première séance libre, mais il s’est rapidement mis dans le bain et a pu préparer la course et les longs relais.

"C’était une bonne séance, j’ai eu des difficultés à être à l’aise avec la voiture mais il a semblé qu’avec peu de carburant, on était compétitifs, et on a essayé un long relais avec le tendre pour voir si c’est un bon pneu pour dimanche, on verra ce que les données disent" a déclaré Bearman.

Il se félicite que le plancher évolué sur la VF-25 continue de donner de bons résultats : "Il fonctionne comme prévu et c’est bien car l’équipe a tout donné pour qu’il arrive rapidement, il est bon pour la performance et j’espère qu’on pourra continuer demain en qualifications."

Esteban Ocon a connu une journée plus difficile, car il continue de subir les problèmes qu’il rencontrait déjà la semaine dernière lors du GP du Japon. Le Français déplore de ne pas encore avoir trouvé de solutions.

"C’était une séance difficile, pas grand chose à lire en EL1, davantage en EL2, on a beaucoup de données mais c’était difficile. On a des rebonds et on manque de vitesse de pointe, on verra demain, mais pour le moment on a les mêmes problèmes, malheureusement" a déclaré Ocon. "On continue à travailler sur le souci, on fait de notre mieux, mais c’est similaire à Suzuka."

Ryo Hirakawa (photo ci-dessous) a disputé sa première séance avec Haas, une semaine après ses EL1 avec Alpine à Suzuka. Il a pu effectuer une vingtaine de tours et aurait aimé en faire davantage.

"Ce n’est pas assez, c’est différent de mon expérience de la semaine dernière. Les températures étaient élevées, c’était difficile et je n’ai pas eu le temps de totalement m’adapter à la voiture, ce qui est dommage. J’ai eu un bon feeling et la voiture va dans la bonne direction" note-t-il. "On était un peu en retard à la fin mais on a fait quasiment toutes les choses prévues."

Interrogé sur la comparaison entre les deux voitures, le Japonais est surpris des différences : "La piste est différente donc c’est difficile à comparer, mais ce sont des voitures complètement différentes. En termes de temps au tour, elles sont similaires, mais le feeling est différent, c’est une voiture différente et un moteur différent."