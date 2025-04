Bahreïn, EL2 : Piastri emmène un doublé McLaren F1, Hadjar est 6e

C’est l’heure de la deuxième et dernière séance de ce vendredi au Grand Prix de Bahreïn, à savoir les Essais Libres 2 ! Après une première session disputée sous une chaleur étouffante, c’est dans la nuit de Sakhir que les pilotes retrouvent la piste.

Les six rookies présents en EL1 ne sont plus là, et l’on retrouve donc en piste tous les titulaires. C’est ainsi le début du week-end pour Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Oliver Bearman, Fernando Alonso et Carlos Sainz.

Ce dernier a reçu une bonne nouvelle entre les deux séances, puisqu’il a échappé à une sanction financière après avoir dit deux fois le mot "shit" en conférence de presse hier. Il aurait pu écoper de 40 000 euros, mais les commissaires ont salué le fait qu’il ait "admis que le langage qu’il a utilisé n’était pas correct" et qu’il se soit excusé.

Quant à Yuki Tsunoda, il a simplement été réprimandé pour avoir dépassé Alex Albon dans la voie de travail des stands, alors que le pilote Williams venait de rejoindre la voie rapide. Le Japonais peut s’estimer chanceux d’échapper à une pénalité.

16h52 : Jérôme d’Ambrosio, l’adjoint de Frédéric Vasseur chez Ferrari, explique que la Scuderia a "ajouté de la performance et de l’appui" à sa monoplace grâce à de nouvelles évolutions liées au plancher. Et il détaille ce qu’est le nerf de la guerre en F1 actuellement : "Je pense qu’on a beaucoup parlé de la hauteur de caisse, et je pense qu’en fin de compte, vous savez, avec ces réglementations sur les voitures, plus vous roulez bas, plus vous trouvez de l’appui. Les discussions qui ont eu lieu ont été un peu exagérées dans le sens où vous descendez la hauteur de caisse pendant le week-end, vous remontez, vous essayez de trouver votre limite, et c’est là que vous vous situez. Mais je pense que c’est juste un exercice, et bien sûr, la nature des règlements fait que c’est un domaine où il y a des performances et où les gens essaient de trouver une limite, et je pense que c’est similaire, si ce n’est exactement la même chose pour tout le monde."

16h59 : Aston Martin a révélé que Dan Fallows allait finalement quitter définitivement l’équipe, après avoir été mis au placard initialement. L’ancien bras droit d’Adrian Newey chez Red Bull sera donc libre de s’engager dans une autre équipe s’il souhaite rester en Formule 1.

À lire également Horner : La F1 ne peut pas répéter l’erreur de 2014 avec les moteurs 2026

17h00 : C’est parti pour ces EL2 !

17h04 : Charles Leclerc termine son premier tour rapide en 1’33"347 en pneus mediums, c’est la première référence pour un top team, alors que Max Verstappen s’élance. Mais Pierre Gasly prend immédiatement le meilleur chrono en 1’32"699 en pneus durs, devant Liam Lawson et Jack Doohan. Verstappen a fait une erreur, tandis qu’Albon est deuxième, et Esteban Ocon troisième.

17h06 : Lewis Hamilton fait mieux que tout le monde en pneus mediums en 1’32"157, et Andrea Kimi Antonelli s’est placé deuxième en pneus tendres. Oscar Piastri se place troisième en pneus durs, et Isack Hadjar cinquième en gommes mediums.

17h08 : George Russell se place derrière Antonelli.

17h10 : Fernando Alonso subit des problèmes et demande à rentrer au stand : "Changez le volant, il y a un problème avec le volant, il s’éteint", l’entend-on déclarer, alors que sa voiture tire tout droit, inerte, après que le volant s’est détaché !

17h12 : Les problèmes se multiplient, c’est Lando Norris qui demande un changement de casque : "Changez aussi le HANS et nettoyez le repose-tête".

17h15 : Verstappen s’est intercalé entre les Mercedes en troisième position, et le Néerlandais continue un relais assez long avec ses pneus tendres.

17h16 : Russell améliore et s’empare de la tête en 1’31"945, et Hamilton a interrompu son effort alors qu’il était lui aussi en train d’améliorer.

17h20 : Hamilton fait mieux et reprend le meilleur temps en 1’31"915 ! Il n’y a actuellement que lui, Leclerc et Lawson en piste.

17h22 : Leclerc fait mieux que son équipier en 1’31"729, et les deux Ferrari sont en tête devant les McLaren, Verstappen, Piastri puis Pierre Gasly, Hadjar, Lando Norris et Albon.

17h23 : Ce dernier a d’ailleurs été impliqué en EL1 dans un incident avec son équipier du jour, Luke Browning, et Williams a écopé de 7500 euros d’amende pour avoir provoqué une gêne entre ses pilotes.

17h24 : Albon fait mieux que les Ferrari en 1’31"696 et se place en tête, mais Verstappen améliore !

17h25 : Le quadruple champion du monde améliore à son tour en 1’31"330 ! Et Norris est lui aussi dans un tour d’amélioration.

17h26 : Bortoleto se place à une jolie quatrième place, mais Norris fait fort en 1’30"659 ! Et ce n’est peut-être pas fini, car Russell et Piastri améliorent !

17h27 : Piastri en termine avec un chrono encore meilleur en 1’30"505, et il prend la tête de la séance. Russell améliore mais reste derrière les McLaren, à une demi-seconde, et Antonelli se place quatrième à moins de deux dixièmes de Russell. Doohan remonte au huitième rang, soit mieux que Gasly qui est dixième. Les chronos bougent car Hadjar et Sainz remontent respectivement aux cinquième et septième places.

17h29 : Une image étonnante a été vue dans le garage Mercedes. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, est venu chercher Toto Wolff, qui s’est précipité pour le suivre.

17h31 : Russell s’est plaint que son casque se soulève et demande une ailette pour limiter cet effet. Ollie Bearman se montre véloce et prend le septième temps mais a du mal à aborder le dernier virage : "Il me perturbe vraiment".

17h36 : Avec 24 minutes restantes, et alors que nous sommes à l’heure du Grand Prix dimanche, les équipes commencent des simulations de longs relais. A l’exception de Piastri en durs et d’Albon et Alonso en mediums, tous les pilotes roulent en tendres. Leclerc remonte quatrième.

À lire également Photos - GP de Bahreïn 2025 - Vendredi

17h52 : La séance est calme, comme chaque deuxième moitié d’EL2, car c’est le moment privilégié par les équipes pour les longs relais et l’évaluation préliminaire de la dégradation et des stratégies.

18h00 : C’est la fin de cette première journée à Bahreïn !

Après le meilleur temps de Norris en EL1, c’est Piastri qui devance le Britannique pour un doublé McLaren. Les deux hommes ont de la marge sur Russell puis Leclerc et Antonelli. Hadjar est de nouveau un excellent sixième devant Verstappen, Hamilton, Bearman et Sainz.

Albon est 11e devant Lawson, Bortoleto, Dooha, Alonso, Ocon et Gasly. Tsunoda n’est que 18e et s’est plaint de blocages du train avant, tandis que Stroll et Hülkenberg ferment la marche.

On se retrouve demain à 14h15 pour vivre les EL3 en DIRECT !