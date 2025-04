McLaren F1 : Piastri est surpris par l’écart, Norris dénonce une MCL39 pointue

Oscar Piastri a signé le meilleur temps des Libres 2 à Sakhir aujourd’hui.

Tout semble bien aller pour l’Australien avec une belle marge sur la concurrence.

"Plutôt content ! La voiture semblait bien se placer en piste. La première séance d’essais libres a été très différente. Je suis content que tout se soit un peu mieux déroulé en EL2."

"Le rythme sur un tour semble bon et le long relais a également semblé raisonnable, je suis donc ravi. Il reste encore quelques points à améliorer, mais globalement, c’est une bonne première journée."

"Que l’écart soit aussi important avec les autres était une surprise, mais je pense que les autres en trouveront un peu plus demain et ce sera assez serré. C’est bien d’avoir cet écart maintenant, mais Bahreïn est aussi un circuit où l’on peut dépasser et la dégradation des pneus est un facteur important."

"Les qualifications sont importantes, mais nous devons aussi nous assurer d’avoir une bonne voiture pour la course."

Lando Norris était 2e temps derrière son équipier... et bien moins positif.

"C’était difficile aujourd’hui de se réadapter aux difficultés de Bahreïn, la dégradation est incroyable aujourd’hui par rapport aux essais hivernaux !"

"C’est une journée un peu étrange parce que tout semble épouvantable mais je pense que relativement notre rythme était toujours raisonnable."

"La MCL39 a progressé encore mais cela ne reste pas facile à piloter. Elle est encore pointue, en tout cas de mon côté, et je me suis un peu loupé lors de mon meilleur chrono. La base est bonne pour demain."