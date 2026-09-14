Grosjean contraint de s’excuser après avoir largement déformé les propos de Brown sur Piastri

Romain Grosjean a présenté ses excuses après avoir reconnu avoir mal interprété les propos de Zak Brown au sujet d’Oscar Piastri lors du Grand Prix d’Espagne. Le Français, qui commentait les qualifications puis la course pour Canal+, avait estimé que le directeur général de McLaren Racing avait particulièrement dévalorisé la prestation de son pilote australien face à Lando Norris. Ses commentaires ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux avant que Grosjean ne rectifie publiquement ses propos dimanche soir.

L’origine de la controverse remonte aux qualifications du Grand Prix d’Espagne. Grosjean commentait la séance pour Canal+ lorsqu’il est revenu sur une intervention de Zak Brown sur F1TV, expliquant que les propos du dirigeant de McLaren l’avaient laissé "sans voix".

"J’ai vu une déclaration de Zak Brown sur le tour de Lando Norris ! Il a découpé à la scie sauteuse et à la tronçonneuse Oscar Piastri sur place. S’il lui restait du moral à Piastri, il n’en a plus," avait commenté le Français à l’antenne.

"La dureté, la violence de cette déclaration ! La question était que Norris avait fait une bonne qualification et on lui demandait comment expliquer la différence. En gros, il a dit que Lando était champion du monde et qu’il était meilleur qu’Oscar."

"Il a un petit peu oublié que l’an dernier, Oscar était en tête du championnat du monde, qu’à Monza ils lui ont demandé de laisser passer Lando et que ce n’était peut-être pas forcément la chose à faire à ce moment-là. C’était étonnant, très étonnant, et ça m’a laissé bouche bée au moment où j’ai entendu cette déclaration."

Brown avait été interrogé par Laura Winter, avec Grosjean, Juan Pablo Montoya et Jolyon Palmer également présents sur le plateau de l’émission F1TV consacrée aux qualifications. Alors que Norris venait de décrocher la pole position, Winter avait demandé au patron de McLaren sa réaction à la performance de son pilote.

"Le tour entier était incroyable et Lando devient simplement de meilleur en meilleur, encore et encore."

Brown avait alors particulièrement insisté sur le niveau atteint par Norris au terme de son tour lancé.

"Quand vous voyez un tour comme celui-là être réalisé, vous vous dites simplement : ’C’est un champion du monde’."

La comparaison avec Oscar Piastri est ensuite arrivée lorsque Montoya a demandé à Brown ce que l’Australien, septième des qualifications alors que Norris avait signé le meilleur temps, devait encore améliorer pour franchir un cap dans cet exercice.

La réponse de Brown était bien plus nuancée que l’interprétation qu’en a faite Grosjean.

"Je pense que, premièrement, vous avez Lando à son meilleur niveau, n’est-ce pas ? Je ne pense donc qu’il restait quoi que ce soit à aller chercher en termes de temps au tour. Il l’a trouvé."

"Oscar a été juste à côté de lui tout le week-end et il n’a simplement pas réussi à trouver ce même tour supplémentaire. Nous allons continuer à analyser cela."

Le dirigeant américain estimait également que Piastri lui-même pourrait tirer des enseignements du tour réalisé par Norris.

"Il va regarder les données et il fera probablement comme nous tous en se disant : ’Waouh, quel tour’, lui aussi."

Grosjean reconnaît avoir mal compris Brown

Le lendemain, alors qu’il commentait le Grand Prix d’Espagne pour Canal+, Grosjean est donc revenu sur les déclarations de Brown et a employé une formule bien trop forte pour décrire ce qu’il estimait être l’attitude du patron de McLaren envers Piastri.

Les commentaires de l’ancien pilote de Formule 1 ont rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux dimanche et sont devenus l’un des sujets les plus discutés de la fin de journée.

Mais Grosjean est finalement revenu sur ses propos dans la soirée, peu avant minuit, certainement sous la pression de McLaren et son équipe de communication. Le Français a reconnu avoir complètement mal compris le sens des déclarations de Brown et a tenu à présenter ses excuses, notamment afin de clarifier ce qui avait réellement été dit au sujet de Piastri.

"Aujourd’hui, j’ai fait un commentaire sur Canal+ concernant les propos de Zak Brown à propos d’Oscar Piastri lors d’une interview hier sur F1TV, à laquelle je participais."

"J’ai complètement mal compris ses propos et je tiens à m’en excuser. Je sais à quel point il est important pour Zak et pour toute l’équipe McLaren de respecter leurs pilotes et de les traiter de manière juste et équitable."

Le Français a également replacé les performances de McLaren dans leur contexte après la course. L’écurie de Woking disposait selon lui de la monoplace la plus rapide à Madrid, mais a été victime du mauvais timing des neutralisations.

"McLaren avait la voiture la plus rapide aujourd’hui et a manqué de chance avec la voiture de sécurité virtuelle."

Enfin, Grosjean a estimé que la situation observée à Madrid ne devrait pas empêcher les deux pilotes McLaren de disposer rapidement d’une nouvelle opportunité de se battre pour la victoire.

"Je suis certain que Lando et Oscar auront tous les deux une nouvelle chance de se battre pour la victoire à Bakou."