Grand Prix du Qatar de F1 : la qualification en direct à Losail

Le Grand Prix du Qatar continue à enchaîner les séances importantes, et c’est désormais l’heure de la qualification à Losail ! Après la Qualification Sprint hier et le Sprint en début d’après-midi, c’est la séance qualificative qui suit pour déterminer la grille de départ de la course qui aura lieu demain.

Oscar Piastri a dominé le Shootout hier et le Sprint ce samedi, et il sera donc le favori au moment de disputer la séance qualificative, mais les écarts étaient si serrés depuis le début du week-end qu’il est difficile de l’imaginer ne pas être dérangé par des concurrents.

Des concurrents parmi lesquels on trouvera évidemment ses rivaux pour le championnat, Lando Norris, qui a toujours 22 points d’avance sur lui, et Max Verstappen, qu’il a repoussé à trois unités en gagnant le Sprint.

George Russell est aussi à surveiller, tout comme son équipier Andrea Kimi Antonelli, qui pensait pouvoir faire mieux que sa septième place hier en qualifs. Et Yuki Tsunoda, qui a battu Verstappen en qualifications hier, pourrait aussi se hisser dans le bon groupe.

18h40 : On espère aussi voir Ferrari se mêler à cette lutte, mais les performances de la Scuderia jusqu’ici ce week-end ont été qualifiées de "catastrophe" par Charles Leclerc.

18h44 : La séance sera très importante, car les pilotes se sont plaints du manque de dépassements en course. Des problèmes de pneumatiques pourraient en revanche venir perturber la course.

18h49 : Fernando Alonso espèrera aussi venir se mêler au groupe de tête, après un très bon début de week-end. Néanmoins, il a admis après le Sprint qu’il est difficile pour lui de suivre les équipes de pointe.