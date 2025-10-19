Grand Prix des États-Unis de F1 : la course en direct à Austin

L’affiche était belle ce samedi lors du Sprint du Grand Prix des États-Unis : Max Verstappen en pole devant les deux pilotes McLaren F1. Mais la promesse d’une intense lutte a été réduite à néant par l’accident ayant impliqué Lando Norris et Oscar Piastri au départ.

Mais une deuxième chance d’une lutte intense pour la victoire s’offre à nous en ce dimanche de course à Austin. Le pilote Red Bull est de nouveau en pole position, et Norris est de nouveau à ses côtés en première ligne. Le duel entre les deux hommes pourrait donc avoir lieu.

Et il pourrait en plus être arbitré par deux candidats à la victoire que sont Charles Leclerc et George Russell, qui se partagent la deuxième ligne sur la grille. Fait rare à noter, les quatre top teams se sont placés sur les deux premières lignes de la grille de départ.

Derrière, Lewis Hamilton suit devant Piastri, qui n’a pas réussi à retrouver un bon rythme après l’abandon du Sprint. Andrea Kimi Antonelli est septième devant son ancien équipier de F2, le pilote Haas Oliver Bearman. Carlos Sainz et Fernando Alonso complètent le top 10 de la grille.

Nico Hülkenberg n’a pas réitéré son exploit de la Qualification Sprint, qu’il avait terminée quatrième, et s’élancera 11e sur la grille devant Liam Lawson. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, les anciens équipiers, occuperont la septième ligne.

Franco Colapinto suit son chef de file chez Alpine devant Gabriel Bortoleto, puis Esteban Ocon et Alex Albon. Lance Stroll sera 19e au départ car il a écopé de 5 places de pénalité. Isack Hadjar n’ayant fait aucun tour à cause de son accident en Q1, il est considéré comme repêché par les commissaires et reste donc derrière Stroll sur la grille.

20h17 : L’affaire de l’accrochage lors du Sprint n’est peut-être pas terminée chez McLaren, dont le PDG Zak Brown est revenu sur ses propos. Ayant d’abord accusé Hülkenberg, il a changé d’avis et sous-entend que la faute pourrait être celle de Piastri.

20h23 : Hülkenberg a d’ailleurs apprécié ce revirement de situation de la part de l’Américain, mettant ces propos sur le compte de la pression infligée par Verstappen à l’équipe de Woking : "Les nerfs lâchent !", s’est amusé l’Allemand.

20h31 : Chez Williams, un tel incident ne se reproduira pas car James Vowles, l’ancien stratège de Mercedes devenu patron à Grove, s’est assuré de ne pas revivre un tel cauchemar avec Alex Albon et Carlos Sainz, à qui il interdit d’être des "mâles alpha" au sein de l’équipe.

20h39 : La grande donnée de cette course, c’est le changement de vent depuis hier, avec un vent de face dans le premier secteur, à l’inverse d’hier.

20h44 : Verstappen confirme que la course sera très différente en matière de conditions par rapport à la course : "Les conditions sont très différentes. Nous espérons avoir une voiture de course performante. Nous allons simplement essayer de prendre un bon départ, puis nous verrons bien. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le virage n° 1, mais je pense que tout le monde a vu ce qui s’est passé hier et je ne pense pas que quiconque souhaite que cela se reproduise."

20h48 : Zak Brown, le PDG de McLaren, admet qu’il n’y avait pas de moyen d’éviter qu’un incident survienne hier lors du Sprint : "C’est un premier virage historiquement marqué par des incidents. C’est une piste large qui se réduit et ça", note l’Américain, qui reconnait néanmoins que son équipe doit "inverser la dynamique" vue depuis Monza.

20h50 : L’Américain demande à ses pilotes d’être prudents au départ : "Je ne pense pas que nous devions essayer de gagner dès le premier virage. Nous devons passer le premier virage, puis laisser la course venir à nous."

20h52 : Norris espère faire table rase du Sprint et jouer la victoire : "Je me sens bien. Hier, nous n’avions pas le meilleur rythme, mais aujourd’hui, c’est une journée complètement différente, avec un temps différent, un vent différent, ce qui change beaucoup les sensations dans la voiture. J’espère, et je prie un peu pour cela, que cela nous convienne mieux qu’à certains autres."

20h55 : Laurent Mekies, directeur de Red Bull, révèle que Verstappen et ses ingénieurs ont pris des risques pour la course : "Nous avons estimé que nous n’avions pas tout à fait le rythme que nous espérions lors du sprint, alors les gars ont pris un risque assez important et ont modifié la voiture à nouveau pour essayer d’en tirer un peu plus de performances. Cela a fonctionné lors des qualifications, voyons comment cela se passera en course."

20h57 : Leclerc, Bortoleto et Stroll s’élancent en tendres, Ocon, Albon et Hadjar en durs, et le reste de la grille en mediums.

Départ : Très bon départ de Verstappen, mais surtout de Leclerc qui prend l’extérieur et passe deuxième. Derrière, Hamilton et Piastri dépassent Russell.

Tour 1 : Verstappen prend de l’air en tête,et Leclerc ne semble pas en mesure de tenir le rythme de la Red Bull. Albon est dernier avec plusieurs secondes de retard, tandis que Tsunoda a pris un bon départ une nouvelle fois et pointe dixième.