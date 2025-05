Grand Prix de Miami de F1 : La qualification en direct

La journée du samedi a bien débuté dans le cadre du Grand Prix de Miami, avec un Sprint F1 totalement fou remporté par Lando Norris. McLaren F1 a fait la belle opération de cette course courte, mais les compteurs sont remis à zéro pour la deuxième partie du week-end !

En effet, c’est l’heure de la séance qualificative, qui déterminera l’ordre de la grille de départ pour la course de ce dimanche, qui se déroulera également à 22h00 et sera à suivre en direct sur nos pages.

Les pilotes McLaren sont de nouveau les favoris et Oscar Piastri voudra prendre sa revanche après un Sprint réussi mais une certaine malchance stratégique. Max Verstappen sera lui aussi revanchard après avoir terminé dernier du Sprint, tout comme Charles Leclerc, qui n’en a même pas pris le départ.

Après ce Sprint qui a duré plus longtemps que prévu et un départ décalé, le planning a un peu changé. C’est pour cela que si vous nous rejoignez seulement, vous allez bénéficier de quelques minutes de plus, car le début de la qualification est décalé de 15 minutes et se tient donc à 22h15 !

A noter qu’après le Sprint, Oliver Bearman a été pénalisé pour un unsafe release, et il a laissé le point de la huitième place à Yuki Tsunoda.

21h47 : La pluie n’est pas loin du Miami International Autodrome, mais la séance qualificative devrait être totalement sèche après un Sprint perturbé par la pluie.

21h56 : Alex Albon a écopé de 5s de pénalité au Sprint, et puisque l’arrivée s’est faite sous voiture de sécurité, le pilote Williams recule de huit places. George Russell termine donc quatrième devant Lance Stroll, Liam Lawson (qui est toujours sous enquête), Yuki Tsunoda et Andrea Kimi Antonelli, qui marque un point.

21h57 : Leclerc n’a eu qu’une réprimande pour avoir roulé avec une voiture endommagée après son accident, et c’est sa première de l’année.

22h02 : Et Lawson écope à son tour de 5 secondes de pénalité ! Le pilote Racing Bulls sort également du top 8 du Sprint, qui est le suivant : Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Stroll, Tsunoda, Antonelli, Gasly.

22h05 : Les détails des jugements concernant les pénalités d’Albon et Lawson ont été publiées par la FIA, et vous pouvez les consulter ici.

22h14 : La météo est bonne pour cette séance, la température de la piste a grimpé à 44 degrés !

Q1 - 18 minutes

22h18 : Tous les pilotes sont en piste pour un premier run, car le ciel est menaçant et la prudence reste de mise pour ne pas se faire avoir bêtement.

22h19 : Gabriel Bortoleto signe un 1’28"674, puis Nico Hülkenberg le bat en 1’28"391. Gasly est troisième.

22h20 : Jack Doohan prend la main en 1’28"244, battu par Alonso en 1’28"058. Carlos Sainz ne fait pas mieux, contrairement à Alex Albon et son temps de 1’27"838. Verstappen fait mieux en 1’27"573.

22h21 : Lewis Hamilton est quatrième provisoirement, Piastri prend la tête en 1’27"307, tandis que Norris se place troisième à 0"365. Les pilotes Mercedes rentrent au stand avant de terminer leur tour rapide et n’ont pas signé de chrono, tout comme les pilotes Racing Bulls.

22h22 : Le chrono de Tsunoda est pour l’instant décevant, il est 15e sur 16 pilote ayant signé un temps.

22h23 : Les pilotes Racing Bulls et Mercedes ressortent immédiatement avec des pneus neufs, alors qu’ils avaient des gommes usagées, comme beaucoup de pilotes. Albon a forcé la main à Hadjar lors de la première sortie des stands, et le pilote Racing Bulls s’est agacé.

22h25 : Hadjar prend le deuxième temps avec ses pneus neufs, et Sainz se place en tête en 1’27"098. Stroll remonte 11e, et Antonelli en termine avec le meilleur chrono en 1’27"077.

22h27 : Albon se place quatrième, alors qu’il est sous enquête pour avoir forcé la main en début de séance... mais les commissaires traiteront le sujet après la séance.