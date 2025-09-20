Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 : les EL3 en direct à Bakou

Après une première séance marquée par des drapeaux rouges et une deuxième qui s’est déroulée de manière plus fluide hier, c’est l’heure des Essais Libres 3 du Grand Prix d’Azerbaïdjan sur le circuit urbain de Bakou.

Une dernière séance de préparation qui est cruciale pour trouver les limites de la voiture, tester les changements effectués depuis la veille, gagner en confiance, tout en ne dépassant pas la limite de la monoplace.

Car un accident sur ce circuit provoque souvent d’énormes dégâts, et si cela se produit un peu plus de deux heures avant la qualification, cela peut empêcher un pilote de courir la séance qualificative. C’est donc une séance à haut risque qui se présente aux pilotes.

Ferrari semble toujours la mieux placée après la première journée, mais plusieurs pilotes se méfient des McLaren, qui n’ont pas encore fait de tour rapide. Les EL3 seront donc possiblement la première réponse au sujet de la hiérarchie.

10h10 : La pluie était attendue sur le circuit de Bakou ce samedi mais il semble qu’elle soit finalement plus loin que prévu de la capitale azérie.

10h17 : Une des nouvelles étonnantes de ce vendredi a été celle du vol de données cérébrales de Charles Leclerc et d’autres sportifs par la Chine. Une information qui semble tirée d’un mauvais film d’espionnage, mais qui semble pourtant bien réelle.

10h22 : Alpine F1 n’a pas encore décidé qui sera l’équipier de Pierre Gasly l’an prochain, mais Flavio Briatore a révélé qu’il n’y a déjà plus que deux noms sur la liste, éliminant un des deux titulaires de cette saison.

10h26 : L’enjeu du jour à Bakou sera celui des pneus, surtout au niveau du choix entre les tendres et les mediums. En effet, le composé le plus tendre C6 est très compliqué à mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement, et il est probable que des pilotes et des voitures soient plus à l’aise avec les mediums. Des pilotes l’avaient déjà dit hier, et l’ingénieur en chef de Pirelli, Simone Berra, l’a confirmé après que le C6 a été grandement utilisé en essais libres : "Les commentaires transmis à nos ingénieurs par certains pilotes suggèrent que le C5 offre probablement plus de stabilité dans les parties sinueuses du circuit, ce qui en ferait le composé privilégié pour la partie décisive des qualifications. Ce n’est donc pas un hasard si le C6 a été le plus utilisé [vendredi]."

10h28 : Avant le début de la séance, une rumeur de transfert quant à l’avenir d’un des meilleurs pilotes des formules de promotion actuellement, Leonardo Fornaroli, et les possibilités qui s’offrent à lui.

10h30 : C’est parti pour les EL3 !

10h36 : Liam Lawson est le premier à prendre la piste ! Il faut bien un volontaire pour nettoyer quelque peu la piste, notamment jonchée de feuilles à certains endroits du tracé.

10h41 : Isack Hadjar et Oliver Bearman ont également roulé, mais ce début de séance est très calme. Le pilote Haas est le seul en piste et a fait un tout droit dans son tour précédent.

10h45 : Bearman a signé un temps de 1’47"333, et Lando Norris est en piste, tout comme Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon et Lawson.

10h47 : Bearman progresse en 1’45"724 en pneus durs, et Norris se place deuxième à 0"091 en tendres.

10h49 : Piastri fait mieux en 1’44"817, et Hülkenberg s’intercale en deuxième place.

10h50 : McLaren a mis un autre aileron avant sur la MCL39 de Norris, mais le Britannique dit que c’est "pire dans tous les virages".

10h51 : Bearman reprend la tête en 1’44"450 et Charles Leclerc se positionne juste derrière lui, tandis que Lewis Hamilton est en tendres.

10h52 : Yuki Tsunoda prend la deuxième position, et Alex Albon la troisième. Tout le top 10 est en pneus tendres... sauf le leader actuel, Bearman, toujours en gommes dures !

10h54 : Hadjar prend le sixième chrono en pneus durs lui aussi, et Fernando Alonso le septième temps. Lando Norris prend la tête en 1’43"640, et Andrea Kimi Antonelli en termine avec le deuxième temps, tandis que Lawson prend le troisième.

10h56 : Leclerc prend la tête en 1’43"048, mais il est sorti dans le dernier virage. Albon se place deuxième à 0"501.

10h57 : Max Verstappen signe le deuxième chrono.

10h58 : Hamilton s’empare du meilleur temps en 1’42"988.