GP de Las Vegas, EL3 : Russell devance Verstappen, McLaren végète en fond de peloton

Après une première journée marquée par le froid et le manque d’adhérence, les pilotes reprennent la piste à Las Vegas pour la dernière séance d’essais libres du Grand Prix, avant la séance qualificative.

La première journée avait été dominée par Charles Leclerc en EL1 et Lando Norris en EL2, et Red Bull semblait en embuscade avec Max Verstappen et Yuki Tsunoda, tandis que Mercedes était en retrait.

Etonnamment, on trouvait les Racing Bulls et l’Alpine de Pierre Gasly dans le bon groupe, mais un grand nombre de pilotes n’avaient pas pu faire de tour rapide en pneus tendres, biaisant évidemment la hiérarchie.

1h15 : A la suite du problème de couvercle d’évacuation qui s’est détaché hier, une inspection complète de la piste a été faite, et des soudures de renfort ont été faites, et le circuit s’attend à une deuxième journée sans problème. On évitera de se poser la question de la raison pour laquelle cela n’a pas été fait en premier lieu.

1h22 : La pluie n’est pas au rendez-vous, mais l’asphalte est humide et très frais ! L’air est à 12 degrés, l’asphalte à 13 degrés, et ce sera plus froid pour la qualification !

1h30 : La séance est lancée !

1h31 : Il y a encore de nombreuses traces d’humidité en piste et les pilotes prennent la piste en pneus intermédiaires. C’est la première fois que ce composé pneumatique est utilisé à Las Vegas sur ce circuit !

1h33 : Et Oscar Piastri de confirmer que les conditions sont difficiles : "Pour le moment, c’est trop mouillé pour les slicks".

1h35 : L’Australien signe le premier temps de cette journée en 1’47"162. Il admet être perdu quant au choix à faire : "Le pneu commence déjà à mourir, mais je serais nerveux de sortir en slicks."

1h39 : Lando Norris prend le meilleur temps en 1’46"8, mais Piastri le bat en 1’46"5, et Lewis Hamilton fait encore mieux en 1’45"758.

1h40 : Max Verstappen se place deuxième à huit dixièmes de Hamilton, et 0"015 devant Piastri.

1h43 : Norris améliore en 1’45"010, Hamilton le bat immédiatement en 1’44"514, et Piastri fait encore mieux en 1’43"896. Les tours de préparation ont décidément une importance cruciale, car tous les pilotes améliorent drastiquement dans leur deuxième tour.

1h45 : Verstappen prend le troisième temps.

1h47 : Norris fait mieux en 1’43"078. La piste s’améliore doucement mais il est difficile de voir qu’elle est humide, car l’asphalte est abrasif par endroits et brillant en d’autres lieux du circuit, et les traces d’humidité ne sont pas simples à voir.

1h50 : Hamilton prend la tête en 1’42"809.

1h51 : Red Bull rappelle Yuki Tsunoda au stand car sa voiture a un problème.

1h53 : George Russell est troisième et Isack Hadjar cinquième.

1h55 : L’ingénieur de Verstappen lui dit que la pluie pourrait arriver dans une dizaine de minutes !

1h59 : Norris sort en pneus tendres ! Mais la sérénité n’est pas absolue, comme on peut l’entendre de la part de son ingénieur : "Rappelle-toi, zéro risque."

2h02 : Antonelli prend le deuxième temps.

2h03 : Norris n’est pas plus rapide et commet une erreur. La piste n’est pas encore prête pour les pneus slicks, mais les conditions détruisent les gommes intermédiaires. Piastri a lui aussi tenté les pneus tendes et il est en piste.

2h05 : Plusieurs pilotes roulent en pneus tendres sur la piste pour les tester une fois avant que la pluie ne revienne, alors qu’elle est à deux minutes du circuit.

2h07 : Les pneus slicks commencent à être plus performants, et Hamilton est revenu très fort sur une voiture au ralenti. L’accrochage a été évité de très peu !

2h08 : Leclerc signe le meilleur temps en 1’41"867 avec les pneus tendres, et Tsunoda est deuxième à six dixièmes. Ils sont les deux seuls à avoir fait un tour rapide en tendres.

2h09 : Verstappen prend le troisième temps, juste derrière Tsunoda.

2h10 : La piste est en train de grandement s’améliorer avec les tendres, et Verstappen est en train de faire un tour très rapide.

2h11 : Verstappen prend la main en 1’39"156, avec 2"7 d’avance sur Leclerc, mais d’autres pilotes améliorent. Liam Lawson se place deuxième à deux secondes, et Hadjar quatrième à 2"8.

2h12 : Tsunoda fait encore mieux en 1’38"896, c’est surement la première fois cette saison que l’on voit le Japonais répondre aux chronos de Verstappen et les battre en direct. Leclerc prend la tête en 1’38"251.

2h13 : Hamilton accélère à son tour en 1’37"315 ! Lawson a lui aussi progressé en cinquième place, et Franco Colapinto se place sixième, mais à 3"1 !

2h14 : Verstappen améliore et signe le meilleur temps en 1’36"820. Colapinto améliore, comme Hadjar qui se place cinquième.

2h15 : Leclerc reprend la tête de la séance en 1’36"469. Norris est de retour en pneus tendres en piste, après l’essai infructueux du milieu de séance.

2h16 : Hamilton prend le meilleur temps en 1’36"284, alors que Norris signe son premier tour en tendres. Russell est en avance sur le meilleur tour.

2h17 : Russell ne fait pas mieux que troisième, et Carlos Sainz prend le cinquième temps. Alex Albon fait mieux que son équipier en quatrième place.

2h18 : Verstappen accélère encore en 1’35"646. Tous les pilotes son en piste, et l’averse n’est pas revenue à 11 minutes de la fin de séance.

2h19 : La progression des pneus tendres est lente, et Norris remonte au huitième rang. Leclerc prend le deuxième temps. Hadjar se place quatrième.

2h20 : Piastri signe son premier temps en slicks, avec le 18e temps à plus de 4 secondes. Tsunoda progresse également et prend le sixième temps.

2h21 : Russell échoue à 0"088 de Verstappen, et Antonelli se place cinquième à huit dixièmes.

2h22 : Norris en termine avec un tour très rapide mais rentre au stand alors qu’il avait quatre dixièmes d’avance sur Verstappen après le deuxième intermédiaire.

2h26 : Lawson s’empare du meilleur temps pour neuf millièmes en 1’35"637, et Gabriel Bortoleto se place quatrième.

2h27 : Russell fait mieux et Albon le bat en 1’34"875 ! Alonso prend la troisième place. Oliver Bearman signe le quatrième temps, mais Verstappen est encore en train de mettre tout le monde d’accord. Hamilton se place troisième.

2h28 : Verstappen reprend la main en 1’34"281. Pierre Gasly est septième, battu par Lance Stroll qui se place sixième devant Alonso. Colapinto a fait une erreur dans son tour rapide.

2h29 : Lawson est sixième, et le plus étonnant est de voir que les deux pilotes McLaren ne sont pas en piste, avec les deux derniers chronos. Il semble qu’il y ait des problèmes sur les voitures et qu’elles soient restées au stand au moment où la piste est dans la meilleure condition possible.

2h30 : C’est la fin de séance ! Russell prend la tête en 1’34"054 ! Verstappen se rate dans son dernier tour rapide et abandonne un chrono qu’il allait améliorer.

Russell termine donc en tête devant Verstappen, puis Albon et Hadjar ! Hamilton suit devant Antonelli et Lawson, confirmant le très bon potentiel de Racing Bulls. Stroll et Alonso sont dans le top 10, tout comme Gasly. Ce n’est pas le cas de Leclerc, 15e, de Tsunoda qui est 18e, et des McLaren qui ferment la marche.