GP d’Italie : Gasly signe une pole magistrale et inattendue à Monza !

C’est l’heure d’avoir le premier verdict chronométré de ce week-end du Grand Prix d’Italie, puisque c’est l’heure de la séance de qualification, qui va déterminer la grille de départ pour la course de dimanche, et qui va opposer les 22 pilotes pendant les 18 minutes de la Q1, avant qu’ils ne soient plus que 16 pour les 15 minutes de la Q2, tandis qu’ils seront 10 à disputer les 13 minutes de la Q3. Au terme de cette heure, la grille de départ du GP d’Italie 2026 de F1 sera connue.

Outre la gestion de l’énergie, qui est un des critères les plus délicats pour les équipes depuis le début du week-end, c’est surtout l’aspiration qui va compter lors de ces qualifications, puisqu’un pilote qui recevra un coup de pouce de son équipier au bon moment sera particulièrement avantagé.

Chez Red Bull, McLaren et Ferrari, on a vu plusieurs tests entre les pilotes pour voir comment se donner les meilleures chances, tandis que chez Mercedes, George Russell sera certainement aidé par Kimi Antonelli.

En effet, le pilote italien s’élancera du fond de grille avec Alex Albon, puisque les deux ont écopé de pénalités consécutives à des changements de pièces moteur hors du quota normalement donné pour l’année. Aussi, Antonelli aura surement la consigne d’aider Russell à aller chercher la pole.

15h30 : On apprend également que Liam Lawson aura des composants modifiés chez Red Bull, pour écoper d’une pénalité que n’aura pas à subir Isack Hadjar quand il reviendra sur des circuits sur lesquels il est plus difficile de remonter. Le Néo-Zélandais reculera au minimum de 10 places avec un nouveau moteur à combustion, et il sera donc surement mis à contribution pour aider Verstappen.

15h34 : Le départ en fond de grille sera évidemment frustrant pour Antonelli et ses fans, de plus en plus nombreux en Italie. Selon Briatore, le jeune prodige pourrait même aller se battre sur le terrain de la popularité de Ferrari.

15h39 : L’Italie est d’ailleurs de plus en plus centrale en Formule 1, puisqu’on sait maintenant que le lancement de saison 2027 se fera à Milan. Stefano Domenicali se félicite de voir la passion renouée entre la F1 et le pays.

15h45 : Le PDG de la F1 a aussi confirmé à demi-mot qu’on aurait au moins une dizaine de Sprints lors des prochaines saisons. Selon lui, le produit qu’est la Formule 1 doit encore s’adapter à son nouveau public et trouver la recette du succès à long terme.

15h51 : Mais Monza n’est pas le théâtre d’un week-end idyllique pour tout le monde, à commencer par Williams, qui vivote encore au-delà de la 15e place dans le classement. Carlos Sainz ne cherche même pas à signer le meilleur résultat possible mais admet que l’équipe travaille déjà au maximum pour 2027.

15h53 : Lawson reculera bien en fond de grille, ayant écopé de plus de 15 places de pénalité.

15h55 : Yuki Tsunoda pourrait ne pas être en piste pour cette qualification, le Japonais étant en proie avec un problème de batterie à quelques minutes de la séance.

15h58 : Il fait 33 degrés dans l’air, mais surtout 56 degrés sur la piste !

16h00 : C’est parti pour les qualifications du GP d’Italie !

Q1 - 18 minutes

16h02 : C’est en fait une fuite de carburant sur la Racing Bulls de Tsunoda, sur laquelle les mécaniciens travaillent toujours.

16h04 : Les Alpine, les Racing Bulls et les Mercedes sont les seules voitures encore au stand.

16h05 : Lawson tente un chrono en mediums, battu par Carlos Sainz et Oliver Bearman, alors que Lando Norris dit n’avoir ni puissance, ni confiance au freinage !

16h06 : Hamilton signe le meilleur temps en 1’22"847, juste devant Leclerc, te Verstappen fait mieux en 1’22"631. Norris s’est raté mais va tenter un tour après Oscar Piastri, en profitant de l’aspiration de son équipier qui est troisième. Et Tsunoda est en piste ! Tous les pilotes sont sortis du garage.

16h07 : Norris termine son tour avec le cinquième temps à 0"373 de Verstappen. Il devance Gabriel Bortoleto, qui est pour l’instant sixième en attendant les temps des Mercedes, des Racing Bulls et de Lawson en tendres.

16h08 : Lawson améliore en mediums avec le septième temps. Le pilote Red Bull semble vouloir conserver ses trains de pneus tendres pour la suite du week-end, peut-être en vue d’une course d’attaque pour remonter demain.

16h09 : Antonelli en termine avec le deuxième temps, et Russell ne fait pas mieux mais se place troisième en gommes mediums. Arvid Lindblad prend la dixième place, alors que Pierre Gasly se place en tête en 1’22"612, et Franco Colapinto troisième !

16h10 : Leclerc finit un nouveau tour et se place septième. A noter que les neuf premiers se tiennent en 0"392.

16h11 : Sainz améliore mais reste 13e, tandis que Bearman prend le huitième temps. Esteban Ocon, sans le moteur évolué, ne peut pas faire mieux que 16e. Lance Stroll dépasse Sergio Pérez, et Valtteri Bottas se place devant Fernando Alonso, à un dixième seulement d’Albon devant lui.

16h13 : Avant la dernière tentative, il y a 0"392 entre les dix premiers ! Et il y a près d’une seconde entre le dixième et le 16e, qui est le dernier qualifié.

16h14 : Lawson est finalement ressorti en pneus tendres.

16h15 : Lawson progresse en dixième place.

16h17 : Alonso ne ressortira pas, tout comme Verstappen et les Ferrari. Et Piastri se rate dans son premier virage !

16h18 : Norris améliore et se place troisième à 0"047. Bearman ne fait pas mieux et Russell non plus, alors que Lindblad prend la cinquième place !

16h19 : Gasly garde le meilleur temps de la Q1, Ocon prend la 15e place, et Stroll améliore à son tour mais reste 21e. Pérez lui passe devant et les deux Cadillac devancent les Aston.

Les éliminés sont Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez, Alonso et Stroll.

16h23 : Cette Q1 était décidément serrée, puisque les 13 premiers se tenaient en 0"377 ! Derrière, les chronos étaient moins serrés, avec plus de 7 dixièmes entre Lawson, 13e, et Tsunoda, 17e et premier éliminé.

Q2 - 15 minutes

16h27 : Il n’y a que Sainz et les Red Bull en piste.

16h29 : Verstappen en termine avec un temps de 1’22"573, légèrement meilleur que la référence de Q1. Lawson se place deuxième à trois dixièmes de seconde, et Sainz troisième à une seconde de Lawson.

16h30 : Verstappen doit aider Lawson à aller en Q3 pour qu’il bénéficie de son coup de pouce, mais le Néerlandais se plaint de son train arrière et dit à nouveau que la voiture est "impossible à piloter", juste après avoir signé le meilleur temps du week-end jusqu’ici.

16h31 : Les 13 autres pilotes de cette Q2 sont désormais en piste.

16h33 : Antonelli signe le meilleur temps en 1’22"3, battu par Russell en 1’22"151, et Gasly en 1’22"0 ! Et Norris fait mieux avant d’être battu par Piastri, qui place les deux McLaren en tête !

16h34 : Les Ferrari ont fait un tour en pneus usés et pointent huitième et 11e, respectivement pour Leclerc et Hamilton. Verstappen n’est que dixième, alors que Lindblad et Bortoleto, ainsi que Colapinto, ont rejoint le top 10.

16h36 : Lawson reste 13e, Verstappen remonte en cinquième position. Sainz ne fait pas mieux que 15e.

16h39 : Lawson a été relancé dans un tour rapide au moment où d’autres pilotes sortaient des stands, et le Néo-Zélandais a perdu près de deux dixièmes dans ce secteur.

16h40 : Verstappen a donné l’aspiration à Lawson mais ça ne suffit pas, il reste 13e et ne sera pas en Q3 pour aider le Néerlandais !

16h41 : Leclerc en termine avec son tour et reste neuvième, et Hamilton ne fait pas mieux que dixième ! Lindblad améliore en septième place, et Antonelli prend le meilleur temps en 1’21"882 ! Norris et Piastri restent derrière.

16h42 : Ocon ne fait pas mieux que 16e, Colapinto est huitième, et Bortoleto rate la Q3 pour un millième derrière Hamilton ! Les Ferrari ont eu très chaud, qualifiées toutes les deux pour moins de 10 millièmes !

Les éliminés sont Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz et Ocon.

16h46 : A la radio, Lawson n’a pas mâché ses mots d’avoir été renvoyé dans le trafic : "Mec, c’est épouvantable ! Je ne peux pas croire à quel point vous m’avez laissé en plan, putain !" Piastri a été noté par les commissaires comme ayant gêné la Red Bull.

Q3 - 13 minutes

16h48 : Les pilotes ressortent immédiatement, Antonelli devant Russell, les McLaren suivent, Norris devant Piastri, mais Hamilton sort en retard par rapport aux autres pilotes.

16h50 : Changement de stratégie chez Mercedes : plutôt que suivre Antonelli jusqu’à la Variante Ascari, Russell le dépasse en bout de ligne droite, certainement pour ne pas être perturbé par l’autre Mercedes dans les virages.

16h51 : Russell prend le meilleur temps devant Piastri, et Gasly se place troisième ! Leclerc est quatrième devant Verstappen, Norris et Lindblad puis Colapinto.

16h52 : Hamilton en termine sans aspiration et ne fait pas mieux que huitième. A noter que le top 5 se tient en 0"141 !

16h54 : Antonelli est seul en piste pour faire un tour rapide, certainement pour le plaisir d’aligner cela devant son public, en attendant de donner l’aspiration à Russell dans la dernière tentative de son équipier.

16h55 : Et c’est un sixième temps malgré une erreur et pas d’aspiration, à 0"164 de son équipier.

16h59 : Les pilotes préparent une dernière tentative, et cette fois, c’est Piastri qui va donner l’aspiration à Norris, et Gasly à Colapinto. Hamilton est dans le sillage de Leclerc pour faire mieux.

17h00 : Et Piastri se loupe ! Il était premier et laisse donc Norris sans aspiration, après l’avoir reçue du champion en titre pour le premier tour.

17h01 : Norris n’améliore pas et reste septième sans aide de son équipier. Verstappen n’améliore pas, et Russell fait mieux en 1’21"846. Leclerc reste quatrième, et Hamilton prend la cinquième place, et Gasly prend la pole avec l’Alpine en 1’21"786 ! Colapinto ne fait pas mieux que huitième.

C’est la première pole position en carrière du pilote français ! La première d’un pilote français depuis Jean Alesi en 1997 sur ce même circuit, et la première de l’équipe d’Enstone depuis la Hongrie 2009. Quel exploit de Pierre Gasly ce samedi à Monza !

Il sera devant Russell en première ligne, tandis que Piastri et Leclerc seront en deuxième ligne. Hamilton et Verstappen suivront devant Colapinto et Norris, puisqu’Antonelli était septième mais sera renvoyé en fond de grille. Lindblad et Bortoleto seront donc dans le top 10 au départ.