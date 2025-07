Russell n’a pas aimé ’être en danger’ pendant 6 mois pour son futur contrat

George Russell admet que ses intérêts et ceux de Mercedes F1 ont pu diverger au cours des six derniers mois, ce qui a entraîné une période « peu rassurante » pour son avenir et celui de son coéquipier Kimi Antonelli, même s’il affirme ne pas se sentir sous pression pour conclure un nouveau contrat.

La disponibilité potentielle de Max Verstappen a donné lieu à des discussions entre le directeur de l’équipe, Toto Wolff, et le quadruple champion du monde, Wolff ayant informé les pilotes de ces discussions. Antonelli et Russell n’ont pas encore reçu de confirmation quant à leur présence chez Mercedes l’an prochain, mais avec la confirmation de Verstappen qu’il restera bien là où il est, les contrats devraient suivre.

"Tout au long de ma carrière, jusqu’à l’année dernière, l’équipe m’a énormément soutenu et m’a offert des opportunités incroyables," a confié Russell en Hongrie ce jeudi.

"Nos objectifs étaient alignés, et ce qui était dans l’intérêt de l’équipe l’était aussi dans mon intérêt."

"Bien sûr, ces six derniers mois ont été une situation très particulière : je n’ai pas beaucoup de pouvoir dans ce genre de discussions, et peut-être que les intérêts n’étaient pas alignés pendant un certain temps, ce qui m’a, bien sûr, mis en danger pendant ces six derniers mois. Mais il était de mon devoir d’être performant et de réduire ce risque."

"Donc, pour être honnête, je ne sais pas si prendre mon destin en main aurait été bénéfique en allant frapper à d’autres portes. Je ne souhaitais pas que cela arrive. J’ai toujours confiance en Toto et j’ai toujours confiance en l’équipe, qui me soutiendra toujours tant que je serai performant. C’est donc là-dessus que je dois me concentrer. Mais bien sûr, pour Kimi et moi, ces derniers mois n’ont pas été des plus rassurants pour notre avenir, et c’est un peu contradictoire."

Russell affirme ne pas s’inquiéter si un accord n’est pas finalisé avant la pause estivale, et que l’attente de la confirmation a même atténué son impatience. A-t-il du mal à joindre Wolff pour négocier comme l’a révélé Nico Rosberg ?

"Pas vraiment, non. Ils ont finalement les cartes en main compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons avec le contrat de management. Ils ne se sont donc pas précipités pour nous signer, Kimi ou moi, car nous avons un accord à plus long terme et prépondérant."

"Mais la vérité, c’est que je n’ai jamais craint de perdre mon baquet, et cela n’a même pas été évoqué une seule fois cette année, même si, bien sûr, vous [les médias] aimez en faire tout un plat."

"Il y a peut-être un an, j’étais un peu plus anxieux et je voulais régler quelque chose ou confirmer quelque chose pour 2026 ; il y a peut-être six mois, je ressentais la même chose, mais maintenant que je suis plus performant que jamais, j’ai le sentiment d’avoir encore plus à donner."

"J’ai attendu si longtemps et je pense que maintenant, je veux terminer ce week-end, partir en vacances la semaine prochaine et profiter de la pause, sans aucune pression de temps de ma part ni de la part de l’équipe. Donc, dès que nous trouverons un accord, nous le ferons, mais il faut que les deux parties soient d’accord."

Les discussions concernant une prolongation de plusieurs années progressent positivement a priori mais Russell se dit "ouvert à un contrat plus court si cela me donne les meilleures chances de succès".

Au cas où Verstappen changerait d’avis pour 2027...

"Qui sait ? Ces six derniers mois ont été une situation assez particulière. De mon côté, je veux gagner ; c’est la seule chose qui m’importe. Plus que l’argent, plus que le nombre de jours de sponsoring, plus que tout, je veux gagner et c’est pour moi la chose la plus importante pour mon avenir."