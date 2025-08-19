Gasly est convaincu que ’son heure viendra’ chez Alpine F1

Pierre Gasly est convaincu que son heure viendra en Formule 1 et qu’il pourra se battre pour d’autres victoires et un titre mondial. Le pilote Alpine F1 vit une deuxième saison très compliquée avec l’équipe d’Enstone, mais il se veut rassurant quant au travail accompli et aux progrès à venir pour lui et son team.

"Je pense que je suis très heureux et satisfait du travail que j’accomplis avec l’équipe" a déclaré Gasly à RN365. "En termes de compréhension de ce que je veux, d’efficacité de ce dont j’ai besoin, la communication est très claire et transparente."

"Au bout du compte, j’ai passé deux saisons avec eux, marquées par de nombreux changements, une certaine instabilité, etc. J’ai l’impression que maintenant, du moins parce que je suis resté tout ce temps, le travail que je fais avec les gens qui m’entourent devient plus cohérent, plus fluide et plus harmonieux, ce qui me permet d’être plus constant tout au long de l’année."

"Je connais évidemment mieux les limites de la voiture, ce qui ne fonctionne clairement pas depuis que je suis arrivé, ce qui semble fonctionner un peu mieux, et avec l’équipe qui me suit, c’est vraiment comme si nous essayions tous ensemble de trouver le juste équilibre, ce que nous avons réussi à faire."

Le Français est parfaitement confiant quant à ses capacités, et il sait que s’il avait une voiture capable de gagner, il y parviendrait : "C’est pourquoi je suis assez confiant. Quand je termine sixième à Silverstone, si j’ai une voiture capable de gagner la course entre les mains, je sais que je vais gagner la course. Au final, je termine sixième et je rentre chez moi."

"On pourrait donc dire que ce n’est qu’une sixième place et que personne ne s’intéresse vraiment à la sixième place, ce qui est vrai d’une certaine manière. Mais en même temps, je sais que mon heure viendra. Et vous savez sur quoi je travaille en ce moment, avec Flavio [Briatore], pour m’assurer d’avoir un package gagnant pour l’année prochaine."