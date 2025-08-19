Pourquoi Wolff et Hamilton ont ’détesté’ les négociations de leur séparation

Toto Wolff a expliqué pourquoi lui et Lewis Hamilton ont arrêté de négocier en direct l’année dernière quand le septuple champion du monde cherchait à quitter l’équipe. Le directeur et copropriétaire de Mercedes F1 reconnait que leur relation humaine rendait les négociations très compliquées.

"Ce qui rend les choses encore plus délicates, c’est que vous négociez avec quelqu’un qui est votre allié. Quelqu’un dont les objectifs sont assez proches des vôtres. Pour Lewis et moi, cela a toujours été un problème" raconte Wolff.

"Parce que pendant deux ans et demi, nous étions les meilleurs amis du monde. Nous étions sur la même longueur d’onde à 100 %, nous partagions notre vie privée et tout le reste. Et puis nous avons eu ces deux mois de négociation."

"Et nous avons tous les deux détesté ça. Parce que dans cette situation, vous n’êtes peut-être pas sur la même longueur d’onde. Finalement, nous avons changé cela et nous avons fait appel à quelqu’un d’autre pour s’en occuper. Et tout a été réglé en quelques jours."

L’Autrichien avait déjà connu cela avec Nico Rosberg, et voit encore ça actuellement avec George Russell. Selon lui, c’est la raison pour laquelle il est préférable de transférer les négociations à des personnes spécialisées dans ce domaine.

"C’est pourquoi, avec Nico, George et tous les pilotes, cela va toujours être délicat. D’un côté, on veut entretenir de bonnes relations. De l’autre, les négociations sont parfois difficiles. Et c’est compliqué quand l’autre partie est émotionnelle et qu’il s’agit d’un sportif plutôt que d’une personne qui fait cela tous les jours."