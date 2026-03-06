Gasly a vécu ’une journée très compliquée’ et veut ’des réponses très rapidement’

Alpine F1 n’a pas connu une première journée satisfaisante à Melbourne, lors des deux premières séances du Grand Prix d’Australie. Pierre Gasly n’était pas satisfait de ce qu’il a subi ce vendredi, avec des problèmes mécaniques qui ont perturbé sa préparation et une 16e place pour boucler la journée.

Visiblement limité dans la possibilité de détailler les soucis rencontrés et retenu par l’équipe de dire vraiment le fond de sa pensée, le Français lance déjà un ultimatum à Alpine, et demande aux troupes d’Enstone de corriger le tir dans le week-end.

"Je ne peux pas forcément trop en dire par rapport à tous les petits problèmes qu’on a eu en EL1, et aussi en EL2 où on a dû s’arrêter à 20 minutes de la fin de séance. Mais oui, ça a été une journée très compliquée" a déclaré Gasly.

"C’est la première journée, on savait que ça allait être compliqué avec le changement de réglementation et le nouveau moteur, mais je ne m’attendais pas à tous les soucis qu’on a eu depuis ce matin. Il y a beaucoup de travail, il faut trouver les réponses cette nuit, et très rapidement."

Ce qui inquiète Gasly, c’est de trouver d’autres problématiques que celles rencontrées lors des essais de pré-saison, et il reste volontairement flou sur la nature des difficultés rencontrées ce vendredi.

"Tout est très différent de ce qu’on a vu à Bahreïn et à Barcelone. On m’a demandé de ne pas trop en dire, je ne vais pas donner de détails car ça a déjà été assez compliqué, mais on a vu que c’est plus compliqué qu’avant avec ces histoires de batteries et de moteurs. On a vécu des tests très positifs et c’était compliqué aujourd’hui, mais j’ai confiance en l’équipe."

Franco Colapinto n’était pas en meilleure posture, avec le 18e temps, même s’il a pu rouler davantage. Mais l’Argentin confirme lui aussi avoir rencontré des difficultés en ce début de week-end.

"Notre début de week-end à Melbourne n’a pas été des plus simples, mais je suis sûr que nous avons suffisamment appris aujourd’hui pour améliorer nos performances demain" a déclaré Colapinto à Melbourne.

"Ce ne sont que les essais et nous avons déjà identifié plusieurs points clés à corriger et de nombreux aspects sur lesquels progresser, et je suis convaincu que nous pouvons le faire d’ici demain. Ces défis étaient prévisibles, surtout sur un circuit aussi atypique que l’Albert Park avec une voiture entièrement nouvelle et de nouveaux systèmes à comprendre."

"Nous avons bouclé un bon nombre de tours, ce qui nous donne beaucoup de matière à analyser et j’espère que nous pourrons trouver des améliorations pendant la nuit. De mon côté, j’ai eu un petit souci avec de la glace carbonique dans l’œil à la fin des Essais Libres 2, mais heureusement, ce n’était rien de grave et il n’y a pas lieu de s’inquiéter."