Ferrari en forme à Melbourne mais Leclerc pointe déjà le rythme de Mercedes F1

La Scuderia Ferrari a mené à bien son programme lors des essais libres de ce vendredi pour le Grand Prix d’Australie. Sur le circuit de l’Albert Park, l’équipe a peaufiné les réglages de la SF-26, testant différentes configurations sur une piste en constante évolution tout au long de la journée.

Lors de la première séance, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont réalisé respectivement le meilleur et le deuxième temps, tandis que lors de la séance de l’après-midi, ils ont terminé quatrième et cinquième, dans l’ordre inverse.

Lewis Hamilton était donc le plus rapide des deux lors des Libres 2.

"C’était une excellente journée. Quel plaisir d’être de retour en piste et de pouvoir enfin rouler ! C’est incroyable d’être ici."

"Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir faire ce que j’aime et c’est formidable de voir autant de fans aujourd’hui."

"La piste était parfois difficile, mais nous avons optimisé nos tours et fait de notre mieux, ce qui nous a permis d’obtenir de précieuses informations. Il reste beaucoup de travail, mais j’ai hâte de reprendre le volant demain."

Meilleur temps des EL1, 5e temps des EL2, Charles Leclerc estime que Mercedes semble actuellement disposer d’un léger avantage sur le reste du plateau même si lors de la première journée d’essais libres à Melbourne, c’est Oscar Piastri qui a signé le meilleur temps pour McLaren.

"Les EL1 ont été bons, mais lors des EL2, Mercedes a commencé à montrer un peu plus ce qu’ils ont et nous commençons à voir où nous manquons de performance par rapport à eux."

"Je pense qu’ils sont clairement très forts, surtout en termes de rythme de course. Je ne sais pas quelle marge ils ont encore sur un tour en qualifications, mais sur le rythme de course, ils semblent très solides par rapport à nous."

Leclerc insiste toutefois sur le fait que Ferrari doit avant tout se concentrer sur son propre travail.

"Il y a beaucoup de travail, donc je ne me focalise pas vraiment là-dessus. Nous avons beaucoup de choses à améliorer sur notre voiture. En EL2, j’ai essayé quelque chose d’assez agressif qui n’a pas fonctionné, donc demain je reviendrai dans une fenêtre de réglages plus raisonnable et nous verrons à quoi cela ressemble."

Tout au long de l’hiver, Mercedes a été régulièrement présenté comme le favori potentiel pour le titre 2026, une étiquette que l’équipe a toutefois tenté de minimiser.

Pour Leclerc, les données observées lors des simulations de course vendredi tendent néanmoins à confirmer ces attentes.

"Sur le rythme de course, ils étaient très impressionnants. En ce qui concerne le rythme en qualifications, il est difficile de savoir combien il leur reste encore en réserve."

"Oscar a aussi fait un tour très impressionnant, mais je ne sais pas non plus ce qu’ils font entre les deux voitures, parce qu’ils testent peut-être des choses différentes, vu que Lando était assez loin derrière."

"Encore une fois, c’est la première course avec des voitures complètement nouvelles, donc il y a beaucoup de points d’interrogation. Sur les longs relais, je dirais que l’on commence à avoir une image un peu plus claire des performances de chacun pour l’instant."

Malgré tout, la tendance observée vendredi semble placer Mercedes devant.

"J’espère me tromper et que nous serons beaucoup plus rapides demain, mais pour le moment il semble que Mercedes ait une longueur d’avance, puis Red Bull, McLaren et nous derrière."

"Comme je l’ai toujours dit, Melbourne et Shanghai sont probablement les deux circuits les plus difficiles pour moi de toute la saison et j’y ai toujours eu un peu de mal, donc c’est un défi."

"Mais cela ne doit pas être une excuse. J’aime ce défi et je vais travailler dur pour inverser la situation demain."