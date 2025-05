Frederik Vesti confirme être également sur la liste de Cadillac F1

Un autre nom est soudainement associé à l’un des deux nouveaux baquets de Cadillac en Formule 1 pour 2026.

À Miami, la présence de Sergio Perez, ancien pilote Red Bull, et de son soutien le milliardaire Carlos Slim, a déclenché de fortes rumeurs selon lesquelles il serait effectivement recruté par la nouvelle onzième écurie de F1.

Le Mexicain est également associé à Alpine pour 2026. Et quelques jours après Miami, on a appris que Mick Schumacher avait assisté au lancement de l’identité visuelle de Cadillac en F1, qui s’est tenu à proximité du Grand Prix.

Cependant, un autre nom a fuité dans les médias avec des négociations en cours confirmées, celui de Frederik Vesti.

Dans le paddock de la Formule 1, le Danois de 23 ans est connu comme pilote de réserve et de simulateur de Mercedes F1. Durant le week-end à Miami, il était initialement au volant dans le simulateur à Brackley, travaillant du vendredi soir à 22 h jusqu’à 6 h le samedi matin.

"De là, nous sommes allés directement à l’aéroport pour être présents dans le paddock de Formule 1 pour la course."

"C’était tout à fait logique pour moi d’être là. Car c’est dans le paddock que tout se passe. Pouvoir serrer la main de personnes importantes et les saluer pourrait décider de votre avenir."

"C’est un long voyage, évidemment, mais pour l’instant, il faut se donner à fond pour avoir une chance d’obtenir un baquet."

On pourrait ne pas croire à Vesti comme pilote chez Cadillac F1, mais en réalité, il pilote déjà pour la marque de GM en championnat IMSA.

Il est également managé par Dorte Riis Madsen, qui a supervisé une grande partie de la carrière de Kevin Magnussen en F1.

Vesti ne cache pas son intérêt.

"L’équipe Cadillac est vraiment spéciale. C’est une équipe entièrement nouvelle, et il y a beaucoup de choses à développer. Ils ont donc besoin de personnes ayant de l’expérience en Formule 1. Je pilote également une hypercar pour Cadillac, et lorsque nous avons conclu cet accord, nous espérions bien sûr que Cadillac s’engagerait en Formule 1."

Vesti confirme avoir déjà beaucoup discuté avec Graeme Lowdon, le nouveau directeur de l’équipe Cadillac.

"Nous sommes en contact étroit avec lui. L’incertitude persiste quant à la direction qu’ils prennent concernant les pilotes. Le plus important est donc de rester en contact et de continuer à présenter qui je suis en tant que pilote et ce que je sais faire."