Hamilton a repris l’avantage, Clear annonce une réaction de Leclerc

La montée en puissance de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2026 a considérablement modifié le rapport de force avec Charles Leclerc, au point de provoquer de premières tensions sérieuses entre les deux équipiers lors du Grand Prix d’Italie et d’autres encore au Mexique. Mais pour Jock Clear, ingénieur de la Scuderia qui a travaillé jusqu’à l’an dernier avec les deux pilotes, cette rivalité représente précisément ce que Ferrari espérait obtenir en recrutant le septuple champion du monde.

La deuxième saison de Lewis Hamilton chez Ferrari prend une tournure bien différente de la première. Après une année 2025 particulièrement difficile, le Britannique a retrouvé le chemin de la victoire et s’est progressivement rapproché de Charles Leclerc, jusqu’à prendre l’avantage au championnat.

Une évolution qui a contribué à raviver la rivalité interne entre les deux pilotes, notamment lors du Grand Prix du Mexique, où leur affrontement au départ a provoqué des tensions.

Jock Clear, qui connaît particulièrement bien les deux hommes, ne considère pourtant pas cette situation comme une mauvaise nouvelle pour Ferrari. Au contraire, l’ancien ingénieur de la Scuderia estime que cette concurrence pourrait devenir un moteur de progression pour l’ensemble de l’équipe.

Pour Clear, cette rivalité était précisément l’un des objectifs recherchés par Ferrari lorsqu’elle a décidé de recruter Hamilton pour la saison 2025. Le Britannique possède une connaissance approfondie des deux pilotes.

Il a notamment été ingénieur performance de Hamilton chez Mercedes en 2013 et 2014, avant de le retrouver chez Ferrari. À Maranello, Clear a également développé une relation étroite avec Leclerc dans le cadre de ses fonctions de coach de pilotage.

Cette expérience lui permet de porter un regard particulier sur la manière dont les deux hommes réagissent à la concurrence.

Selon lui, la progression de Hamilton s’explique notamment par une meilleure compréhension de sa monoplace et par des sensations plus positives au volant de la Ferrari 2026.

"Je pense que Lewis est beaucoup plus à l’aise avec les sensations que lui renvoie cette voiture [en 2026]."

"C’est tout à l’honneur de l’équipe, qui a montré qu’elle pouvait se battre aux avant-postes avec l’un comme avec l’autre de ses pilotes. C’est une excellente position dans laquelle se trouver."

La capacité de Ferrari à jouer la victoire avec ses deux représentants constitue, à ses yeux, un progrès important par rapport à la saison précédente. Et Clear considère que le meilleur pourrait encore être à venir.

L’ancien ingénieur Ferrari ne pense pas que Hamilton ait déjà atteint son niveau maximal avec la Scuderia.

"Je pense que Lewis a encore une marge de progression et qu’en retour, Charles va redoubler d’efforts et continuer à s’améliorer."

"C’est exactement la dynamique que nous voulions avec l’arrivée de Lewis."

"Charles n’est pas du genre à fuir un défi !"

Clear défend également le travail de Vasseur

Les déclarations de Jock Clear interviennent alors que l’avenir de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari continue de susciter des interrogations.

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, en septembre, des informations avaient évoqué la possibilité que le Français soit progressivement écarté de ses fonctions de directeur d’équipe à la fin de la saison 2026.

Plusieurs noms ont depuis été associés à une éventuelle succession, notamment celui d’Antonello Coletta, responsable du programme Ferrari en Championnat du monde d’endurance, ainsi que celui de Christian Horner, ancien directeur de Red Bull Racing.

Clear, qui a quitté Ferrari l’an dernier après une décennie passée à Maranello, se montre néanmoins plutôt optimiste quant à la situation actuelle de la Scuderia.

"Je n’ai jamais travaillé avec Christian, il est donc difficile de dire si son style de management conviendrait à Ferrari."

"Mais il est certain que l’étendue de ses connaissances et son palmarès reconnu suggèrent qu’il sait ce qu’il faut pour gagner."

"Est-ce que je peux imaginer Horner chez Ferrari ? Je pense qu’en réalité, Ferrari se trouve actuellement dans une assez bonne situation. Fred Vasseur a très bien travaillé."

"Ils ont deux pilotes capables de se battre tout devant et, même si nous sommes tous désespérément impatients de remporter des trophées, leur saison représente une belle progression par rapport à l’année dernière, et je suis impatient de voir où ils en seront l’an prochain."