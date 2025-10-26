Ferrari place ses deux voitures dans le top 3 et ’ne pouvait pas beaucoup mieux faire’

Ferrari a signé son meilleur résultat d’ensemble de la saison en qualifications au Grand Prix du Mexique, où Charles Leclerc a signé le deuxième temps en vue de la course. Le pilote de la Scuderia était heureux de signer un tel résultat derrière Lando Norris.

C’est une performance d’autant plus remarquable que le tracé de Mexico est propice aux erreurs et que les écarts étaient serrés, la moindre erreur se transformant immédiatement en perte de positions.

"C’est très difficile, cette qualification est très difficile car il y a très peu de grip, la voiture glisse beaucoup et c’est piégeux pour tout mettre bout à bout. Je suis content du travail qu’on a fait, il n’y avait pas beaucoup mieux à faire avec la voiture" a déclaré Leclerc.

Le Monégasque est conscient que le départ pourrait être crucial : "Ca aurait énormément d’importance, donc je vais essayer de me placer en première place au premier virage et voir ce qui est possible."

Lewis Hamilton a signé sa meilleure qualification de la saison avec la troisième place. Le septuple champion du monde était satisfait de se rapprocher de Leclerc et de compléter un très bon résultat pour Ferrari.

"Je suis très heureux, ils ont été très rapides toute la saison et c’est la première fois que je suis dans le top 3 en qualifications cette année. L’équipe a tout donné et n’a jamais abandonné. On n’a pas fait évoluer la voiture mais on a continué à en tirer davantage, et c’est ce qu’on voit aujourd’hui" a noté Hamilton.

Le Britannique est conscient qu’avec l’aspiration de Norris et Leclerc devant lui, il pourrait être bénéficiaire du départ : "La troisième place est le parfait endroit où débuter sur ce circuit, notre rythme de course n’est pas mauvais. C’est un super public et j’espère qu’on leur donnera une belle course."