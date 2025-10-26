’Je suis ici pour gagner’ : en pole au Mexique, Norris ne compte pas assurer

Lando Norris a signé une pole position nette et avec une large avance au Grand Prix du Mexique, devançant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le pilote McLaren F1 a dominé toute la deuxième journée du GP sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il signe la première pole pour son équipe à Mexico depuis 1990, et c’est sa première depuis le GP de Belgique 2025. Il reconnait que c’est un soulagement

"Je suis heureux d’être de retour en pole, ça faisait longtemps et ça faisait du bien. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, c’était correct, et quand j’ai passé la ligne j’étais agréablement surpris" a déclaré Norris.

"Je me suis senti bien tout le week-end, surtout aujourd’hui en EL3, Q1, Q2 et Q3. J’étais un peu nerveux face aux Ferrari à la fin de la séance qualificative et ça s’est finalement bien passé."

Interrogé sur son inquiétude d’être la cible des Ferrari au départ alors que la distance entre la grille et le premier virage est la plus longue de la saison, le Britannique plaisante : "Je ne dors pas très bien récemment, donc ça ne sera pas pire ! J’ai eu de bonnes courses ici, je vais essayer de contrôler et voir ce que je peux faire."

Alors qu’il est en lutte pour le titre et que Max Verstappen et Oscar Piastri seront cinquième et septième au départ, on pourrait penser qu’il souhaitera avant tout assurer, mais Norris n’est pas du même avis.

"Je suis ici pour gagner, je vais tenter de le faire. J’ai des gars très rapides derrière moi, la ligne droite est longue jusqu’au premier virage donc je m’attends à une bataille et je verrai ce que je peux faire."