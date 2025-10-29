Affaire Massa : ce qu’il faut savoir sur le procès du titre F1 2008 débute à Londres

Le feuilleton judiciaire lancé par Felipe Massa autour du championnat du monde 2008 entre aujourd’hui dans une nouvelle phase décisive. Le Brésilien se présente devant la Royal Courts of Justice de Londres, déterminé à faire reconnaître qu’il aurait dû être sacré champion à l’issue de la saison 2008 de Formule 1.

Massa réclame une compensation financière estimée à 80 millions d’euros, plus les intérêts, somme correspondant selon lui aux gains qu’il aurait perçus en tant que champion du monde. Il souhaite également obtenir de la FIA une déclaration attestant qu’elle a enfreint son propre règlement en ne lançant pas immédiatement une enquête sur les accusations de manipulation du résultat au Grand Prix de Singapour 2008, à la suite du crash délibéré de Nelson Piquet Jr.

Précision importante : l’ancien pilote Ferrari ne demande pas à ce que Lewis Hamilton soit dépossédé du titre, une mesure que la justice britannique n’aurait de toute façon probablement pas le pouvoir d’ordonner.

De révélations tardives à l’action en justice

Cette affaire a refait surface en 2023, après une interview dans laquelle Bernie Ecclestone affirmait qu’il avait été informé dès 2008 - aux côtés du président de la FIA de l’époque, Max Mosley - du crash volontaire de Piquet. Les deux dirigeants auraient cependant décidé de ne rien révéler afin d’éviter, selon Ecclestone, "un énorme scandale".

Ces déclarations ont conduit Massa à entamer une procédure judiciaire visant Ecclestone, la Formule 1 et la FIA. Le dossier a été officiellement déposé le 12 mars 2024.

Un dispositif juridique de haut niveau

Pour mener ce combat, Felipe Massa s’est assuré les services de Nick de Marco KC, l’un des avocats spécialisés en droit du sport les plus réputés. Ce dernier s’est illustré récemment en interrogeant Zak Brown dans l’affaire opposant McLaren à Alex Palou. Il compte également à son actif des affaires majeures impliquant Cristiano Ronaldo, Lucas Paquetá ou encore Benjamin Mendy, entre autres dossiers sportifs de haut niveau.

L’affaire sera instruite par Mr Justice Jay, juge à la Haute Cour depuis 2013 et notamment connu pour son rôle au sein de l’enquête Leveson sur les pratiques de la presse britannique en 2011.

La représentation juridique est tout aussi prestigieuse côté défendeur :

• Massa sera soutenu par le cabinet Debevoise & Plimpton LLP

• La Formula One Management par K&L Gates

• Ecclestone, qui vient de fêter ses 95 ans, par Herbert Smith Freehills Kramer LLP

• La FIA par Horwich Farrelly Limited

Une affaire qui remue l’histoire de la F1

Si Ecclestone ne joue plus aucun rôle exécutif en F1 depuis son départ en 2017 à la suite du rachat par Liberty Media, l’affaire replonge le sport dans une période sensible. Max Mosley et Charlie Whiting – figure essentielle de la direction de course et ancien mécanicien de Nelson Piquet Sr chez Brabham dans les années Ecclestone – sont aujourd’hui décédés. Herbie Blash, ex-adjoint de Whiting et lui aussi ancien de Brabham, est le seul membre encore en vie parmi les protagonistes majeurs de l’époque.

Ce premier volet des audiences doit se tenir tout au long de la semaine, avant qu’un calendrier judiciaire plus précis ne soit établi pour la suite du dossier. Le débat s’annonce long… et potentiellement explosif pour l’histoire récente de la Formule 1.