Ferrari était ’plus performante’ en course et profite du chaos au départ du Sprint

Ferrari a terminé aux quatrième et cinquième places du Sprint du Grand Prix des Etats-Unis. Lewis Hamilton a devancé son équipier, et il se félicite d’un rythme correct de la SF-25, meilleur que sur un tour par rapport à ses rivales.

"La voiture était la même que lors des Qualifications Sprint. Le rythme était correct. Elle semblait un peu plus performante en configuration course. L’écart n’était pas aussi important par rapport à tous les autres" a déclaré Hamilton, qui a profité du chaos au départ et a réussi à laisser passer Charles Leclerc entre deux voitures qui étaient au ralenti.

"J’ai juste réussi à éviter le drame au virage 1. Je n’ai pas vraiment bien positionné ma voiture. J’ai vu Alonso à l’intérieur, alors je suis allé à droite et j’ai laissé la porte ouverte à Charles."

"Le départ était bon. C’est dommage que je n’ai pas pu me rapprocher suffisamment pour entrer dans le top 3, mais j’espère faire une meilleure qualification aujourd’hui, alors je croise les doigts."

Leclerc est satisfait de sa quatrième place car lui aussi a constaté du mieux pour sa Ferrari en course, mais il reconnait que la SF-25 n’aurait jamais pu terminer au pied du podium sans un accident qui a éliminé les deux pilotes McLaren F1.

"Oui et non. Oui, car le feeling était bien meilleur aujourd’hui en configuration course, on s’attendait à le voir et c’était mieux. Mais on fait quatrième et cinquième parce qu’il y a ce crash qui fait le ménage devant nous et on en profite" indique Leclerc.

"Sans cela, ça aurait été très compliqué de terminer à ces places-là. On doit donc se concentrer sur la qualif, mais en termes de course on est dans une meilleure position, je suis sûr qu’on a fait de bons progrès. Mais on va devoir trouver quelque chose pour la qualification."