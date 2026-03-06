’Ma tête va exploser’ : Ocon révèle les difficultés des F1 de 2026

Esteban Ocon a été quelque peu submergé par la quantité d’informations qui sont ressorties de la première journée de roulage du Grand Prix d’Australie. Le pilote Haas F1 admet qu’il ne s’attendait pas à devoir engranger autant de données et gérer autant de difficultés.

La bonne nouvelle pour l’équipe américaine est que la VF-26 est bien née, avec un bon comportement qui permet, en ces premières heures de la saison, de se concentrer sur les nouveautés et les complexes moteurs.

"Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails et de complications, ma tête va exploser avec autant d’informations ! C’est beaucoup à encaisser, mais c’est ce qu’on doit faire en tant que pilotes" a déclaré Ocon, qui a terminé dixième des EL2.

"C’est intéressant d’aller sur un autre circuit, de voir comment la voiture se comporte en matière d’équilibre. C’est à peu près correct, il y a des petits détails à améliorer, mais en termes de déploiement d’énergie il y a beaucoup à gagner, on doit l’optimiser et c’est difficile de contourner cela."

"Il nous reste tout à gagner si on arrive à maximiser la voiture avec les ingénieurs, mais aussi au volant, si l’on arrive à piloter la voiture comme il faut. On verra donc ce qu’il en est demain. Heureusement, notre voiture est bonne en termes d’équilibre."

"Il y a des détails à régler mais ce n’est pas très loin. Si ça avait été la voiture de l’an dernier, ça aurait été différent, et plus difficile. On a plus de marge pour jouer sur cela, on peut se concentrer principalement sur ça, mais on n’oublie pas le reste, se concentrer sur l’équilibre, les pneus, on se concentre sur les bases."

Dans des conditions plutôt correctes, Ocon et Haas ont pu travailler et essayer de comprendre un maximum de choses, mais le Français admet qu’il y a beaucoup de travail avant de pouvoir se placer dans la hiérarchie.

"Ce n’est que le vendredi. Ce n’est que vendredi du premier week-end, les conditions sont bonnes, il y a du ciel bleu, un peu de vent mais on ne le ressent pas trop. Attendons demain, attendons de voir d’autres circuits, et l’on verra comment ça se passe."

Ollie Bearman était 11e à la fin de la journée, et il raconte brièvement sa journée : "Ce fut une journée positive dans le sens où nous avons beaucoup appris et découvert de nombreuses choses sur un circuit très différent de celui de Bahreïn."

"Il reste encore beaucoup de points à travailler, et je pense que nous avons progressé, ce qui est l’objectif. Ce soir, il est important de consolider nos acquis et de faire un pas en avant pour demain, c’est notre but."

Ayao Komatsu, team principal de l’équipe, a expliqué les points positifs et négatifs de ce début de week-end : "Eh bien, pour ce premier vendredi avec la nouvelle réglementation, je pense que sur le plan opérationnel, c’était aussi difficile que prévu."

"Après les essais de pré-saison, nous savions que des problèmes qui prenaient auparavant une journée entière à résoudre devaient désormais être réglés en 15 minutes. Ainsi, lors des EL1 et EL2, nous étions loin d’être opérationnels. Il nous faut donc simplifier les choses, nous concentrer et prioriser, et surtout, corriger les points les plus importants."

"Comme nous consacrons beaucoup de temps à la gestion de l’énergie, nous n’avons pas vraiment pu travailler sur les performances de la voiture. Mais le point positif, c’est que les performances sont correctes et que les deux pilotes étaient plutôt satisfaits."

"Nous devons vraiment nous concentrer sur la gestion de l’énergie, mais nous avons clairement progressé entre les EL1 et EL2, et notre run avec un niveau de carburant élevé était satisfaisant. Nous nous concentrerons sur les qualifications lors des EL3 demain, c’est leur but, après avoir analysé tous les enseignements de ce soir et nous être préparés au mieux pour samedi."