Ferrari, attaquée par la presse, avancera une évolution pour Suzuka

Ferrari tentera de relancer sa saison 2025 de Formule 1, qui vacille déjà, lors du prochain week-end de Grand Prix au Japon, dans une dizaine de jours.

L’écurie de Maranello prévoit d’introduire un nouveau plancher pour sa monoplace, la SF-25, après un week-end particulièrement mouvementé en Chine.

Lewis Hamilton a remporté le sprint F1 de Shanghai depuis la pole, mais le rythme a ensuite baissé lorsque Ferrari a modifié ses réglages pour tenter quelque chose que seul Leclerc avait essayé (à lire ici).

Et pire encore, après la course, les deux voitures rouges ont été disqualifiées : Leclerc en sous-poids et celle d’Hamilton pour un plancher trop usé.

Leclerc veut rester positif malgré une course qui a mal tourné.

"J’ai progressé avec la voiture, et il y avait beaucoup de potentiel, mais je détruisais les pneus avant et j’avais 30 points d’appui en moins, ce qui est énorme. Je pense sincèrement que nous avions le rythme pour nous battre avec les pilotes devant, et je parle bien des McLaren. Lewis l’a montré au sprint."

"Je n’ai pas fait du bon travail en qualifications, mais j’attendais la course avec impatience, malheureusement, nous n’avons pas pu exploiter tout le potentiel de la voiture."

Evidemment, les médias italiens n’ont pas du tout apprécié ce faux pas de la Scuderia en course et cette double disqualification. Les attaques ont commencé sur Ferrari dans la presse transalpine.

« SOS Ferrari », titrait La Repubblica.

« Il n’y a pas de temps à perdre » a expliqué la journaliste Alessandra Retico. « Le nouveau fond plat sera déjà au Japon. »

Jacopo D’Orsi, de La Stampa, abonde dans le même sens : « Il semble que Maranello ait choisi la voie de la reprise, grâce à une nouvelle configuration du plancher qui pourrait être introduite dès la prochaine course à Suzuka. »

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, ne voit pas une équipe Ferrari "en crise".

"Ils vont régler la situation. Je n’écarte pas Ferrari pour l’instant."

Paolo Filisetti, journaliste technique de La Gazzetta dello Sport, confirme : "Le projet est encore immature, mais il y a du potentiel."

"Des développements sont prévus sur le fond plat afin de mieux gérer les hauteurs de caisse."