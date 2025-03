Hamilton révèle ’une expérience folle’ avec Ferrari ’qu’il ne faut plus refaire’

Après avoir apporté des modifications à sa Ferrari SF-25, que seul son coéquipier Charles Leclerc avait déjà expérimentées, Lewis Hamilton affirme qu’il ne recommencera pas, car cela a dégradé le comportement de sa Formule 1.

Son week-end avait bien débuté avec la pole et la victoire pour le Sprint F1. Mais des changements de réglages pour les qualifications du Grand Prix ont compromis ses performances.

Hamilton a terminé 6e hier lors de la course, avant d’être disqualifié pour une usure un peu trop prononcée des patins de son plancher.

A-t-il regretté d’avoir fait ces changements de réglages ?

"Je suis content d’avoir essayé, je suis content d’avoir tenté quelque chose. J’avais du mal à performer," répond le pilote de la Scuderia.

"En gros, notre voiture était plutôt correcte au sprint, puis nous avons apporté quelques modifications pour essayer de progresser et d’améliorer la voiture. Mais nous avons considérablement empiré les choses avant les qualifications, et c’était encore pire en course."

"C’était vraiment dommage, mais c’était très, très difficile de suivre ceux qui étaient devant. J’ai perdu du temps d’apprentissage."

"L’arrêt au stand coûte trop de temps ici, le 2e arrêt n’a pas aidé, il faut beaucoup de secondes pour rattraper le retard, et les autres devant moi étaient encore rapides à la fin, comme si Max faisait quelque chose de similaire, et j’avais des pneus beaucoup plus frais, donc ce n’était pas terrible."

Cependant, le plus gros problème n’était pas la stratégie, mais les modifications apportées à sa SF-25 entre le Sprint et les qualifications.

Bien qu’Hamilton ne soit pas entré dans les détails, il a rejeté l’idée selon laquelle le réglage de la hauteur de caisse aurait entraîné une baisse de rythme.

"Je ne sais pas qui a dit que nous avions surélevé la voiture, mais non. Nous avons surtout apporté d’autres modifications, mais pas massives, plutôt petites. Mais l’ensemble a aggravé la situation."

"Charles avait testé quelque chose à Bahreïn, et je ne l’avais pas testé, mais nous avons tous les deux fait pareil, et c’était fou ! Je sais qu’il ne faut plus jamais refaire ça !"