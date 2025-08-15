Albon serait ’complètement différent’ s’il affrontait Verstappen en 2025

James Vowles est convaincu qu’Alex Albon serait bien mieux armé pour affronter Max Verstappen s’il était son équipier maintenant, plutôt qu’en 2019 et 2020, quand il était dans ses deux premières années en Formule 1. Le patron de Williams F1 est impressionné par l’évolution de son pilote.

"En 2023, il a franchi une étape importante, puis il a progressé chaque année" a déclaré Vowles. "Il a progressé chaque année, mais il a toujours été extrêmement rapide. Notre première tâche consiste à nous assurer que nous lui fournissons une voiture capable d’obtenir des résultats, ce que nous avons fait pour la première fois cette année."

"Deuxièmement, mon jugement sur Alex est qu’il n’a pas vraiment commis d’erreur. J’ai du mal à trouver une course ou une qualification où il n’a pas fait ce qu’on attendait de lui, où cela n’a pas été notre influence qui en a résulté."

"Et même lorsque les choses tournent mal, il est tellement fort mentalement qu’il surmonte la situation, revient le lendemain et en redemande. Il vole littéralement à la hauteur attendue et nous savons que Carlos [Sainz] est une référence. C’est un fait, et Alex se montre à la hauteur face à lui."

Vowles est convaincu que le talent d’Albon était déjà très élevé, mais que ses progrès principaux sont sa capacité à atteindre son niveau optimal de manière régulière : "Il dira toujours ’je suis aussi rapide que lui’, mais la réalité est que si vous le mettiez face à Max aujourd’hui, il serait complètement différent de ce qu’il était auparavant."

"Je pense que c’est l’élément qui le caractérise le mieux, et la façon dont je le juge ne repose pas seulement sur sa vitesse au volant, car je pense qu’il a toujours été rapide, mais plutôt sur sa capacité à faire face à toutes les situations, même lorsque tout va mal autour de lui, et sur sa force dans ces circonstances."

"C’est ce que j’entends par ’être performant à chaque fois’. Son niveau maximal, qui correspond probablement à la façon dont il s’évalue lui-même, a-t-il beaucoup augmenté ? Probablement pas. C’est sa capacité à l’atteindre à chaque fois."