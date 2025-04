Enfin un adversaire pour Ben Sulayem ? Un autre candidat à la présidence de la FIA émerge

Un autre candidat s’est imposé comme un rival potentiel du controversé président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lors des prochaines élections.

Plus tôt, dans un contexte de troubles évidents et de départs de personnalités au sein de l’instance dirigeante de la Formule 1, la rumeur courait que Susie Wolff pourrait tenter de prendre la place du président sortant.

Son mari, Toto Wolff, directeur de Mercedes, n’a démenti que timidement. "Pas à ma connaissance," a-t-il insisté lorsqu’on lui a demandé si sa femme envisageait une candidature.

Le Dr Helmut Marko, de Red Bull, a cependant insisté sur le fait que Susie à la présidence de la FIA était « impossible » tant que son mari dirige et reste co-propriétaire d’une écurie de F1.

Mais Ben Sulayem est désormais un président de la FIA très impopulaire. Rien qu’à Bahreïn – la première apparition de l’homme de 63 ans à un Grand Prix depuis le début de l’année 2025 – deux incidents notables ont été filmés.

Sur l’une d’elles, Lewis Hamilton a ignoré l’accolade de l’Émirati, tandis que les caméras ont également filmé le moment sur la grille où Luca di Montezemolo – pour sa première apparition sur une grille depuis dix ans – a adressé un pouce vers le bas flagrant à Ben Sulayem en face à face !

Qui pourrait s’opposer à lui lors des élections de fin d’année ? L’ancien directeur d’écurie de F1 et actuel président de Motorsport UK, David Richards, qui s’est vu refuser l’entrée à la réunion du Conseil mondial du sport automobile en février pour avoir refusé de signer un accord de confidentialité.

Il y a quelques jours encore, Richards continuait de critiquer le régime de Ben Sulayem, affirmant que les processus de gouvernance "deviennent de plus en plus opaques et concentrent le pouvoir entre les mains du seul président".

Et différentes sources commencent à faire circuler des informations selon lesquelles le Britannique pourrait se présenter à la présidence de la FIA en fin d’année. Des informations destinées avant tout à évaluer ses chances.

"Les réunions du Conseil Mondial du Sport Automobile sont généralement confidentielles," explique l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher, "je ne pense donc pas que cet incident soit uniquement lié à cela."

"Il y a eu beaucoup de changements au sein de la FIA. Je ne sais pas s’il s’agit d’une bataille culturelle : cherchent-ils vraiment à briser des structures obsolètes, ou Richards exagère-t-il ?"

"J’espère que tout sera bientôt éclairci. Une élection approche et je sais que David Richards est un candidat populaire. Ben Sulayem voulait probablement se débarrasser de lui pour ne pas avoir à se battre pour son siège."