Gasly fait une sombre prédiction pour Alpine F1

L’an dernier, Alpine F1 avait occupé la neuvième place pendant une majeure partie de la saison, avant de sauter à la sixième place grâce au double podium d’Esteban Ocon et Pierre Gasly au Brésil.

Ce dernier tempère toutefois l’espoir de voir un tel scénario se reproduire cette saison, alors que son team pointe en dernière place du championnat.

"De manière réaliste, allons-nous nous battre pour obtenir mieux, oui" assure Gasly. "Est-ce réalisable ? Certains diront non, d’autres oui. L’année dernière, les gens nous ont éliminés bien avant la fin de l’année et nous avons réussi à renverser la situation. Si vous voulez mon avis honnête, cette année est légèrement différente."

"L’année dernière, je savais que vers la fin de l’année, j’avais une voiture qui me permettrait de me battre à fond pour les points. Pour l’instant, nous ne sommes pas proches des points. Nous sommes plus lents que les voitures avec lesquelles nous nous battons."

"Nous aurons donc besoin d’un peu d’aide. En course, tout peut arriver. Ce week-end, il peut pleuvoir, il peut se passer beaucoup de choses au cours des cinq prochains mois. Mais sur le papier, il sera difficile de combler cet écart."

Le directeur technique d’Alpine, David Sanchez, a expliqué pourquoi l’équipe se retrouve en grande difficulté malgré des progrès certains.

"Nous savons comment était la voiture l’année dernière, nous savons ce que nous avons conçu et développé, nous en sommes satisfaits."

"Mais ce que nous constatons, c’est qu’il y a une telle convergence entre toutes les voitures cette année par rapport à l’année dernière que certaines de nos faiblesses sont amplifiées d’un ordre de grandeur. C’est ce que nous essayons de faire pour l’instant."