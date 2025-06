Russell bat Verstappen et signe la pole position à Montréal

Après trois séances d’essais libres qui ont vu trois pilotes différents mener, c’est une qualification plus qu’indécise qui se profile dans ce Grand Prix du Canada de F1. En effet, Max Verstappen, George Russell et Lando Norris ont dominé les trois séances libres.

Ce sont donc trois équipes, Red Bull, Mercedes et McLaren, qui ont dominé les trois séances. Cela laisse penser qu’il y aura trois équipes candidates à la pole, voire quatre puisque Ferrari n’a pas semblé larguée non plus lors de ces trois séances.

Derrière, l’accession à la Q3 sera disputée, avec Fernando Alonso, les Williams et les Racing Bulls en lice pour y parvenir. On n’est pas non plus à l’abri d’une surprise de l’une ou l’autre équipe, et donc d’une déception d’un pilote ou d’une équipe, d’autant que les murs sont proches à Montréal !

21h30 : McLaren a démenti l’info donnée par Canal+ lors des EL1 selon laquelle Donald Trump allait tester une voiture de l’équipe de Woking la semaine prochaine à Austin. Interrogé par Crash.net et ESPN, un porte-parole de l’équipe a confirmé que Trump "ne pilotera pas notre voiture". Si cela se produit, ce sera une voiture de la collection de Zak Brown, mais ça reste à confirmer. Et l’on se demande quand même comment le grand gabarit du président américain, qui n’a pas non plus l’air d’être un modèle de forme physique, serait à son aise au volant d’une des machines les plus rapides et exigeantes du monde.

21h38 : Les démentis sont allé bon train entre les deux séances du jour, puisque du côté d’Aston Martin, on a réfuté l’information selon laquelle Fernando Alonso pourrait quitter l’équipe en fin de saison pour retourner du côté d’Enstone, chez Alpine. C’est Andy Cowell, le directeur, qui s’est opposé à ce bruit de paddock auprès de Sky, qui avait sorti la rumeur : "Je suis d’accord que Fernando se balade dans n’importe quel garage. Il connait du monde dans la voie des stands et je suis satisfait du contrat qu’on a avec lui l’an prochain, en espérant qu’il reste ambassadeur à long terme". Le consultant de Sky, Nico Rosberg, a rappelé que Briatore "se fout des contrats", ce qui a poussé Cowell à demander : "qu’est ce vous dites là ?". Simon Lazenby, journaliste de Sky, a rappelé le comportement de Briatore en ajoutant : "Flavio aime avoir ce qu’il veut", ce à quoi Cowell a juste dit : "aucun commentaire d’Aston Martin". Ambiance.

22h57 : Deux dépassements ont eu lieu sous drapeau rouge en EL3, mais les commissaires n’ont pas encore rendu leur verdict sur Yuki Tsunoda et Gabriel Bortoleto.

22h00 : C’est parti pour les qualifs !

Q1 - 18 minutes

22h05 : George Russell signe le premier chrono en 1’12"574, et Alex Albon se place deuxième à six dixièmes, tandis qu’Oliver Bearman a fait une erreur au premier virage. Lewis Hamilton a fait la même erreur.

22h06 : Andrea Kimi Antonelli a choisi le pari des mediums pour ce premier run et il se place à 0"060 de son équipier ! Gabriel Bortoleto se positionne troisième en tendres, et Isack Hadjar quatrième. Charles Leclerc n’est que neuvième pour l’instant, derrière notamment Alex Albon et Nico Hülkenberg.

22h07 : Franco Colapinto se place troisième en mediums, un dixième devant Pierre Gasly. Lando Norris signe le troisième temps, et Hamilton le 16e seulement.

22h08 : Bortoleto échappe à une pénalité pour son infraction au drapeau rouge en EL3.

22h09 : Oscar Piastri prend la tête en 1’12"332, suivi par Lance Stroll en pneus tendres et Fernando Alonso en gommes mediums ! Leclerc améliore et se place deuxième.

22h10 : Hadjar remonte au septième rang. Max Verstappen signe enfin son premier chrono de la séance, et il se place en tête en 1’12"273.

22h11 : Tsunoda écope de 10 places de pénalité pour avoir dépassé sous drapeau rouge.

22h12 : Alonso prend la tête de la séance en 1’12"239... en pneus mediums !

22h13 : Le capot moteur de la Williams d’Albon s’est arraché ! La partie gauche de l’arrière et la Williams a littéralement explosé dans la ligne droite allant vers les stands, et le drapeau rouge est fort logiquement déployé.

22h19 : En attendant la reprise de la séance, on vous donne les détails concernant la pénalité de Tsunoda et la non-sanction de Bortoleto.

22h21 : La séance reprend ! Il reste 5mn30 au compteur.

22h22 : La grande question est de savoir si Albon, pour l’instant 18e, va pouvoir signer un chrono et ressortir.

22h23 : Norris prend la tête de la séance en 1’11"826. Et Albon ressort !

22h24 : Piastri et Hamilton se placent devant Alonso. Colapinto remonte au sixième rang, très belle performance de l’Argentin !

22h25 : Hadjar remonte au cinquième rang, et Tsunoda ne fait pas mieux que neuvième. Russell remonte cinquième.

22h26 : Bearman remonte 11e, et Hülkenberg prend le 12e temps. Ocon améliore aussi et se place 14e. Albon en termine à son tour et prend le sixième chrono ! Sainz est 16e en ayant roulé dans l’herbe dans la ligne droite et en ayant été gêné ! Bortoleto ne fait pas mieux que 16e. Verstappen remonte cinquième. Le premier éliminé est à 0"559 du meilleur temps et le 20e, Gasly, est à 0"841 !

Les éliminés sont Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson et Gasly.

22h30 : C’est Hadjar qui a gêné Sainz, et il est difficile d’imaginer que le Français échappera à une pénalité, tant il a bloqué la Williams.

22h31 : La Q2 va reprendre à 22h33.

Q2 - 15 minutes

22h36 : Verstappen signe la première référence de la Q2 en 1’11"638 avec des mediums. Norris échoue à 0"038 et Piastri à 0"077, les deux McLaren étant en tendres.

22h37 : Colapinto se place à sept dixièmes de ce temps, et Leclerc se place quatrième. Hamilton signe le cinquième chrono.

22h38 : Bearman s’est placé devant Colapinto, et Albon prend le huitième temps provisoire. Russell et Antonelli ne font pas ce premier tour et restent aux stands. Alonso se place sixième.

22h39 : Tsunoda en termine avec le septième chrono.

22h40 : Hadjar boucle lui aussi un tour chrono en tendres, et il se positionne dixième.

22h41 : Les pilotes Mercedes sont en piste en décalé des autres, et Russell prend le sixième temps provisoire. Antonelli boucle son tour juste après et se place huitième.

22h42 : Albon est reparti en mediums ! Hamilton est remonté au quatrième rang.

22h43 : Leclerc en termine à son tour et il signe le meilleur temps en 1’11"626 !

22h44 : Albon en termine à son tour et se positionne septième à 0"337 de Leclerc. Il va avoir le temps de faire un autre tour puisqu’il reste 4mn15 dans cette Q2.

22h46 : Colapinto reprend la dixième position avec les pneus mediums.

22h47 : Russell prend la tête de la séance en 1’11"570 en mediums !

22h48 : Tsunoda prend la neuvième place et élimine Colapinto, te Antonelli prend le huitième temps.

22h49 : Hadjar prend le neuvième temps, et Alonso remonte sixième. Hülkenberg améliore mais ne fait pas mieux que 13e. On voit sur le replay que Russell a dépassé Tsunoda dans les stands.

Les éliminés sont Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg, Bearman et Ocon.

Q3 - 12 minutes

22h58 : Leclerc s’élance le premier et signe un temps de 1’11"729. Norris ne fait pas mieux que 1’12"2, tandis que Hamilton fait un deuxième tour de préparation.

22h59 : Albon était sorti en tendres, mais il est rentré chausser les mediums !

23h00 : Le tour de Norris est annulé, et Oscar Piastri fait un temps de 1’11"273 ! Alonso se place juste derrière Leclerc à moins d’un dixième de la Ferrari. Verstappen prend la tête en 1’11"248. Hadjar signe un 1’12"3.

23h02 : Russell se place troisième à 0"268 de Verstappen, et Antonelli est quatrième à trois dixièmes. Norris signe un chrono sur son premier train de pneus, il est cinquième.

23h03 : En pneus mediums, Albon est neuvième à huit dixièmes.

23h06 : Alonso en termine en mediums et améliore pour se placer quatrième ! Hamilton progresse et lui prend la place.

23h07 : Leclerc a signé le meilleur premier secteur mais a été gêné par Hadjar. Les Mercedes et Russell ont chaussé les mediums !

23h08 : Piastri améliore et prend la tête en 1’11"120 ! Norris rate son tour et reste septième ! Verstappen progresse et reprend la main en 1’11"059 !

23h09 : Russell améliore à son tour et signe le meilleur chrono en 1’10"899 ! Antonelli prend le quatrième chrono.

Comme l’an dernier, Russell signe la pole position et ne semble pas sous enquête pour avoir dépassé Tsunoda, qui était arrêté, dans les stands. Verstappen l’accompagnera en première ligne demain.

Piastri et Antonelli seront en deuxième ligne devant Hamilton et Alonso qui occuperont la troisième ligne. Norris est seulement septième et Leclerc seulement huitième, tandis que Hadjar et Albon sont en cinquième ligne, mais Hadjar est sous enquête.