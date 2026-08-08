Ecclestone : Verstappen est celui qui a permis un retour à succès du GP des Pays-Bas

Le Grand Prix des Pays-Bas s’apprête à vivre une page d’histoire. Disputée du 21 au 23 août, l’édition 2026 sera la dernière organisée à Zandvoort pour un avenir prévisible, mettant un terme à un retour remarqué au calendrier de la Formule 1 entamé en 2021. Pour Bernie Ecclestone comme pour les responsables du circuit, une certitude demeure : sans Max Verstappen, cette renaissance n’aurait tout simplement jamais eu lieu.

Absent du calendrier pendant 36 ans, le Grand Prix des Pays-Bas avait effectué son retour il y a 5 ans, porté par la popularité exceptionnelle du quadruple champion du monde auprès du public néerlandais. Mais avec la disparition de l’épreuve du calendrier après cette saison, Bernie Ecclestone estime que Verstappen est le principal artisan de cette aventure, donnant ainsi raison au pilote Red Bull lorsque celui-ci s’inquiète de ce que deviendra le sport auto dans son pays après son départ.

"La véritable raison, c’est Max," affirme l’ancien grand argentier de la Formule 1 à F1-insider. "Sans lui, cela ne serait jamais arrivé."

À 95 ans, Ecclestone considère que le pilote Red Bull a transformé l’événement en un rendez-vous incontournable, tant sur le plan sportif que commercial.

"Il rend cette course spéciale parce que lui-même est quelqu’un de spécial," souligne-t-il. "Il a apporté du glamour à ce circuit."

Un constat partagé par Robert van Overdijk, directeur du circuit de Zandvoort, qui rappelle que le retour du Grand Prix est né de l’ascension fulgurante de Verstappen en Formule 1.

"Tout commence par le fait d’avoir un héros," explique-t-il. "Sans ce héros en pleine ascension, nous ne nous serions jamais assis à la table des négociations avec la Formule 1."

Van Overdijk estime que le succès de Verstappen a permis de fédérer de nombreux partenaires autour du projet.

"L’ascension de Max nous a permis de réunir différents partenaires et d’attirer de grands sponsors qui ont eu le courage de miser sur la passion et l’émotion," poursuit-il.

"C’était un moment unique dans l’histoire du sport néerlandais."

Le principal intéressé se montre lui aussi conscient de ce que représente cette dernière édition. Verstappen entend profiter pleinement de son ultime Grand Prix à domicile, tout en saluant le travail accompli pour faire renaître l’épreuve.

"C’est incroyablement impressionnant ce qu’ils ont fait pour ramener cette course, et je pense qu’au moment où ils ont organisé la première édition, c’était un formidable exemple pour beaucoup d’autres Grands Prix sur la manière d’organiser un événement et de divertir le public," déclare le Néerlandais.

Même s’il regrette la disparition de l’épreuve du calendrier, le pilote Red Bull relativise la situation en rappelant que le circuit continuera d’exister.

"Oui, c’est dommage, mais d’un autre côté, le circuit est toujours là et je suis certain que j’y effectuerai encore de nombreux tours à l’avenir," sourit-il. "C’est comme ça."