Le calendrier F1 2027 retardé, Barcelone se prépare à remplacer Bahreïn

L’incertitude géopolitique qui continue de peser sur le Moyen-Orient ne bouleverse pas seulement la saison 2026 de Formule 1. Elle commence désormais à avoir des répercussions sur la préparation du championnat 2027, au point de retarder la publication du calendrier et de contraindre les dirigeants de la discipline à élaborer plusieurs scénarios alternatifs. Dans ce contexte, Barcelone apparaît comme le candidat le plus sérieux pour récupérer les essais hivernaux si Bahreïn ne peut pas remplir son rôle habituel.

Les conséquences du conflit impliquant l’Iran continuent de se faire sentir. Cette année déjà, le Grand Prix de Bahreïn a dû être relocalisé en Malaisie, tandis que le Grand Prix d’Arabie saoudite à Djeddah n’aura pas réussi à trouver de nouvelle date. Les épreuves du Qatar et d’Abu Dhabi restent par ailleurs menacées si la situation venait à se dégrader davantage d’ici la mi-septembre.

Face à ces incertitudes, la Formule 1 a décidé de repousser la publication du calendrier 2027 jusqu’à l’automne afin de disposer d’une meilleure visibilité. En parallèle, plusieurs plans de secours sont étudiés, aussi bien pour les essais de pré-saison que pour certaines manches du championnat.

À l’heure actuelle, Bahreïn est toujours censé accueillir les essais hivernaux ainsi que la manche d’ouverture de la saison prochaine. Mais les équipes ont besoin d’être fixées suffisamment tôt afin d’organiser les présentations de leurs nouvelles monoplaces, le transport du matériel ainsi que toute leur préparation logistique.

C’est précisément ce qui place Barcelone en position favorable. Le directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluis Santamaria, aurait fait de l’obtention des essais hivernaux sa priorité absolue. Lui et ses équipes auraient déjà multiplié les réunions avec les responsables de la Formule 1 afin de défendre la candidature du tracé catalan.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a confirmé que la discipline publierait bien un calendrier "classique" à l’automne, tout en laissant clairement entendre qu’il pourrait ensuite être modifié si la situation internationale l’exigeait.

"Le calendrier présenté à l’automne servira en quelque sorte de plan normal," a expliqué Domenicali.

"Si la situation au Moyen-Orient n’est pas résolue, nous avons naturellement des options, c’est-à-dire un autre plan."

"Le moment décisif interviendra évidemment à la fin de l’année, nous avons donc encore largement le temps de nous adapter."

Malgré ces nombreuses inconnues, Domenicali assure que la Formule 1 entend conserver son objectif de 24 Grands Prix en 2027, quel que soit le scénario retenu.

"Je peux vous assurer que nous avons déjà préparé différents plans et différentes options qui nous permettront, quoi qu’il arrive, de maintenir l’objectif de 24 courses également l’année prochaine."

Le retour attendu du Portugal et de la Turquie au calendrier en 2027 offrirait d’ailleurs une plus grande marge de manœuvre si le programme prévu au Moyen-Orient devait rester perturbé.

Pour autant, Domenicali insiste sur le fait que les difficultés rencontrées par la Formule 1 restent dérisoires au regard du contexte international.

"Si la situation dans cette région n’est pas résolue l’année prochaine, la Formule 1 sera un sujet tout à fait marginal dont nous devrions nous préoccuper de manière marginale, parce que cela voudrait dire que la situation sera très grave."

En parallèle de ces ajustements potentiels, la discipline poursuit également sa stratégie d’expansion mondiale. Aucun nouveau Grand Prix n’est toutefois attendu avant 2028, même si plusieurs dossiers continuent d’avancer.

"Les négociations progressent très bien en Afrique," a indiqué Domenicali. "Nous avons également d’autres discussions en Amérique du Sud. Nous discutons aussi en Extrême-Orient."

Ces échanges concernent notamment le Rwanda et l’Afrique du Sud pour le continent africain, ainsi que la Thaïlande et l’Argentine (voir notre article publié plus tôt aujourd’hui), déjà identifiés comme de sérieux candidats à une future entrée au calendrier.